Anunciará IECM dictaminación sobre aspirantes a participar en Copacos

El lunes 30 de marzo se presentará en el sitio electrónico del Instituto el listado de dictámenes aprobados

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) avanza en la revisión de las solicitudes de registro de las personas aspirantes a integrar las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026, las cuales se presentaron hasta este 24 de marzo.

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A más tardar el domingo 29 de marzo, las direcciones distritales validarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria Única y emitirán los dictámenes correspondientes, en los que se determinará la procedencia o improcedencia de cada solicitud presentada en las Unidades Territoriales (UT).

El IECM dio a conocer que el próximo lunes 30 de marzo publicará el listado con el sentido de la dictaminación de cada solicitud, así como las versiones públicas de los dictámenes. Esta información estará disponible en la Plataforma de Participación, en el sitio institucional www.iecm.mx, en los estrados de las direcciones distritales y en las redes sociales del Instituto, con el objetivo de garantizar transparencia y máxima difusión.

Asimismo, las personas aspirantes que no estén conformes con el resultado podrán presentar medios de impugnación. El plazo para ello concluirá el 4 de abril de 2026, de conformidad con lo establecido en la normativa electoral aplicable.

Además, las direcciones distritales darán a conocer el calendario para la asignación de letras que identificarán a las candidaturas en la elección. Este procedimiento se llevará a cabo de manera aleatoria mediante un sistema informático y contará con la posibilidad de ser observado por la ciudadanía, personas candidatas y visitantes.

La asignación de letras se realizará entre el 31 de marzo y el 1 de abril en las sedes distritales. Al concluir cada ejercicio, se levantará un acta circunstanciada y se publicará la relación final de letras asignadas, misma que será difundida en los canales institucionales.

La convocatoria puede ser consultada en: https://iecm.mx/www/docs/consulta2026/Convocatoria_COPACO-PP.pdf