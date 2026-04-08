Apps de transporte superan a taxis tradicionales en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Comodidad, flexibilidad de pago, mayor seguridad y tiempos de espera reducidos destacan como los principales beneficios, según un estudio de DiDi y Kantar

En la actualidad, al menos 1 de cada 5 personas en México utiliza multimodalidad (más de un medio de transporte) para llegar a su destino. Aunque muchos poseen automóvil propio, el 63% considera como principal sustituto al transporte por aplicación.

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En un mercado que supera los 2,350 millones de dólares, las plataformas de movilidad ganan protagonismo: más del 50% de los usuarios las prefiere sobre los taxis tradicionales. Este éxito se debe a factores clave como la flexibilidad de pago, la seguridad y su rol como enlace con el transporte público, cubriendo la “última milla” de los trayectos.

“Consolidándose como la principal alternativa cuando el transporte público no es suficiente“, destaca el estudio “Así se mueve México”, elaborado por DiDi y Kantar.

Conectividad y Alcance Nacional

Juan Andrés Panamá, director de DiDi Latinoamérica, señaló que el 30% de los viajes conectan con estaciones de transporte público. En las áreas metropolitanas de CDMX, Guadalajara y Monterrey, cerca de 260 millones de personas se desplazan mensualmente. DiDi ha logrado:

Presencia en más de 70 ciudades .

. Más de 3,000 millones de viajes completados.

completados. Un promedio de 9 millones de descargas anuales desde 2023.

A pesar de las alzas en combustibles, la plataforma asegura mantener precios accesibles. No obstante, aún enfrentan retos regulatorios o de expansión en estados como Guerrero, Hidalgo y Veracruz.

Hábitos de Consumo y Tendencias

El estudio revela que el 68% de los traslados son por motivos académicos o laborales. En cuanto a preferencias:

Camión: 24% Apps de movilidad: 17% Metro: 15%

Los días de mayor demanda para las aplicaciones son los sábados (45%), seguidos de viernes y domingos.

El Futuro: Electrificación e IA

La plataforma reportó un crecimiento en su penetración de mercado, pasando del 6% al 9% desde 2024. El plan de expansión se apoya en dos pilares tecnológicos: