Aprueba Cámara de Diputados en lo general la eliminación de pensiones doradas

Se establece un tope de alrededor de 70 mil pesos mensuales para los extrabajadores de las dependencias del Estado

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la eliminación de las llamadas pensiones doradas, entre protestas de jubilados y pensionados de empresas del Estado, que intentaron irrumpir en la Cámara de Diputados, aunque fueron contenidos en la entrada.

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La modificación al artículo 127 de la Constitución establece que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración fijada para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, aseguró que la reforma en materia de pensiones y jubilaciones no se va a aplicar retroactivamente; además, se enfoca en las y los trabajadores de confianza de empresas paraestatales.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, precisó que la reforma se enfoca exclusivamente en paraestatales y es para ajustar que ya no vuelva a haber ese tipo de abusos, por lo que rechazó que la iniciativa contemple retroactividad en perjuicio de los actuales pensionados.

Explicó que hay pensiones de 400 mil pesos, no solamente la del millón, hay casos de 400 mil, de 300 mil, y eso es lo que se busca eliminar con esta reforma, ajustar para que no sean tan exageradas.

Remarcó que el objetivo es evitar futuros excesos y mantener el equilibrio al ajustar el monto a 70 mil pesos mensuales, que es una cantidad suficiente.

A las afueras del palacio legislativo de San Lázaro, centenares de jubilados y pensionados de la CFE, Pemex y otras empresas del Estado, protestaron a “cacerolazos” y advirtieron que es inconstitucional hacer retroactiva la ley, en contra de derechos adquiridos. Luego de traspasar las rejas, fueron contenidos por elementos de resguardo y una comisión fue recibida por diputados federales.

Tras la aprobación en lo general por 458 votos a favor, el pleno inició el desahogo de las 119 reservas registradas, aunque no se prevén cambios al dictamen.