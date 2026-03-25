Aprueba Cámara de Diputados nueva Ley de Cinematografía y el Audiovisual

Contempla una cuota mínima del 10 por ciento del tiempo de exhibición en salas para obras nacionales

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca fomentar y regular la producción, distribución, difusión, promoción, comercialización, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y obras audiovisuales.

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Asimismo, busca rescatar, restaurar y preservar las obras que integran el patrimonio cinematográfico y audiovisual nacional, y garantizar el derecho de toda persona al acceso a las obras cinematográficas y audiovisuales por cualquier medio.

También se pretende garantizar la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, con pleno respeto a la libertad de expresión, impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, así como la formación audiovisual de las personas como parte de su derecho a la educación y la cultura.

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben coadyuvar en el fomento, desarrollo, circulación, promoción y difusión de la industria cinematográfica nacional por sí o mediante convenios con la autoridad federal competente. La ley fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Alma Lidia de La Vega Sánchez, explicó que México necesita una legislación moderna que acompañe el talento de sus creadoras y creadores y enfatizó que esta propuesta reconoce que el cine mexicano no solo cuenta historias, sino que construye identidad, fortalece la memoria colectiva y proyecta al país hacia el mundo.

La diputada de Morena destacó que la nueva ley contempla una cuota mínima del 10% del tiempo de exhibición en salas para obras nacionales, con una permanencia mínima de 14 días, duplicando el tiempo actual.

Además, las plataformas digitales deberán contar con una sección visible y permanente para contenidos mexicanos, garantizando su presencia en el entorno digital; incentivos fiscales de hasta el 30% del costo de producción para generar empleos, fortalecer cadenas productivas y fomentar la inversión en el país.

También se implementarán medidas de inclusión y accesibilidad que garanticen el acceso a personas con discapacidad mediante subtitulaje, adaptación y autodescripción; apoyos a creadoras indígenas y afromexicanos, reconociendo la riqueza pluricultural y lingüística de México; se contemplan acciones para preservar el patrimonio audiovisual nacional, incluyendo que una copia de cada película mexicana será resguardada en la Cineteca Nacional. La diputada opinó que “estas medidas son herramientas concretas para que el cine crezca, se fortalezca y llegue a más audiencias”.