Aprueba Cámara de Diputados reformas para que la SICT construya hospitales

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue aprobada por Morena, PAN, PVEM, PT y MC

Luego de la agria discusión por el Plan B y en apenas 45 minutos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con solo el voto en contra del PRI, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgarle nuevas facultades a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que pueda participar en obras de infraestructura, incluyendo la hospitalaria.

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El dictamen avalado señala que, a solicitud de las autoridades en distintas obras, por ejemplo, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reconstrucción, sustitución o ampliación de obras públicas asociadas a servicios de salud.

Con 423 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC, y 37 en contra del PRI, se avaló también que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para la SICT, por lo que no requerirá recursos adicionales ni incremento presupuestal.

Además, el Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas necesarias para su implementación.

La reforma, derivada de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se envió al Senado de la República para su análisis y discusión.

Al defender la reforma, la diputada Sandra Patricia Palacios Medina (Morena) expuso que permitirá facultar a la SICT para participar en la construcción, equipamiento, rehabilitación y ampliación de infraestructura de salud.

El panista Gerardo Ponce de León Valdés señaló que aunque la propuesta busca coordinar esfuerzos y avanzar más rápido, existen vacíos, riesgos y falta de claridad en responsabilidades, por lo que pidió reglas claras sobre la participación de la SICT.

El priista Miguel Alejandro Alonso Reyes advirtió que es riesgoso otorgar facultades a la SICT en materia de salud, ya que no es una dependencia especializada ni cuenta con conocimiento clínico.

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez Rivera (MC) destacó que en México se necesitan más hospitales, mejores clínicas y espacios dignos, y respaldó la intención de que la SICT participe en la construcción y equipamiento de infraestructura de salud.

Propuso que las obras no solo se construyan, sino que estén adecuadamente equipadas para operar, con coordinación entre estados y municipios, evitando duplicidades y uso ineficiente de recursos.