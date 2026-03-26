Aprueba Congreso de la CDMX poner un tope a las pensiones doradas

Avalan por unanimidad la reforma al artículo 127 de la Constitución, que fue aprobada antes por la Cámara de Diputados

En una sesión exprés, el Congreso de la Ciudad de México avaló la modificación legal para limitar el monto de las pensiones en organismos públicos, que no podrán superar los 70 mil pesos mensuales.

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En su carácter de integrante del Constituyente Permanente, el Congreso local aprobó por unanimidad (46 votos) la reforma al artículo 127 de la Constitución, en materia de límites a jubilaciones y pensiones del sector público.

En ese marco, diputadas y diputados subieron a tribuna para fijar postura sobre las llamadas “pensiones doradas”.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa señaló que las altas pensiones representan un uso indebido del poder y privilegios económicos, y destacó que la reforma busca proteger los recursos públicos y garantizar justicia social.

“No más pensiones de un millón de pesos mensuales; no más jubilaciones pagadas por el pueblo”, expresó desde tribuna, al subrayar que los cargos públicos no deben garantizar privilegios de por vida.

Por su parte, Elvia Estrada Barba calificó la reforma como necesaria para acabar con privilegios excesivos y abusos, al señalar el contraste con la mayoría de jubilados que apenas cubren lo básico.

El legislador Ernesto Villarreal Cantú afirmó que en el pasado se permitió que unos cuantos accedieran a pensiones de cientos de miles o millones de pesos mensuales, mientras la mayoría aspiraba a una jubilación básica.

La diputada Patricia Urriza Arellano respaldó los topes, al señalar que estas pensiones superan hasta en 149 veces el promedio nacional, aunque advirtió sobre la falta de justicia intergeneracional y certeza para futuras pensiones.

En tanto, Omar García Loria consideró que, aunque la reforma busca evitar excesos y promover austeridad, también podría generar incertidumbre jurídica y conflictos constitucionales si no se respetan derechos adquiridos.