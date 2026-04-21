Senadoras y senadores analizaron incorporar el concepto de “vivienda adecuada” y los elementos que la definen, en la Ley de Vivienda.

Morena y sus aliados la respaldan, mientras la oposición advierte sobre el posible uso de los ahorros de los trabajadores

Con 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención, las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado aprobaron el proyecto de decreto que reforma la Ley de Vivienda para armonizarla con la reforma constitucional de 2024 y establecer, por primera vez en la legislación, el concepto de “vivienda adecuada”.

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La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, modifica y adiciona los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 19, 23, 34, 48, 56, 62, 73, 77 y 82 de la Ley de Vivienda. El dictamen será turnado al pleno del Senado y busca sustituir la noción de “vivienda digna y decorosa” por la de “vivienda adecuada”, definida a partir de siete elementos: accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

De acuerdo con el dictamen, una vivienda adecuada deberá garantizar acceso a grupos en situación de vulnerabilidad, respetar la identidad cultural de las personas, ofrecer costos que no comprometan otros gastos del hogar y contar con servicios básicos e infraestructura. También deberá ubicarse cerca de centros de trabajo, salud y educación, además de brindar protección jurídica contra desalojos.

La reforma faculta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para coordinar programas y acciones de vivienda y suelo con la participación de los sectores público, social y privado.

Asimismo, reconoce expresamente a los organismos que financian vivienda para trabajadores, como el Infonavit y el Fovissste, y les permite adquirir, rehabilitar y construir vivienda, financiar la autoproducción, urbanizar suelo, demoler inmuebles, arrendar o vender viviendas y desarrollar unidades habitacionales con servicios complementarios.

El artículo 56 de la ley establece que estas instituciones podrán utilizar los recursos de sus fondos para esas tareas, siempre que exista autorización de sus órganos de gobierno. El dictamen añade que dichas acciones no podrán comprometer la solvencia financiera de los fondos ni los derechos adquiridos de los trabajadores.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que la reforma convierte el derecho a la vivienda en parámetros concretos y exigibles.

“Deja atrás la noción de vivienda digna y decorosa y adopta un concepto jurídicamente más preciso, más exigible y útil para orientar la política pública”, afirmó.

El legislador señaló que la minuta incorpora los siete elementos de la vivienda adecuada y que ello permitirá diseñar programas, evaluar resultados y hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda. También indicó que la reforma actualiza el lenguaje de la ley para reconocer que el derecho corresponde a toda persona y no únicamente a las familias.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara agregó que la reforma corrige una omisión normativa al reconocer en la ley a las instituciones de financiamiento habitacional y darles base jurídica para participar en la construcción y adquisición de vivienda.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, afirmó que la reforma constituye la base legal para la meta del gobierno federal de construir 1.8 millones de viviendas y entregar un millón de escrituras.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Luis Armando Melgar Bravo, sostuvo que la modificación impulsa una política de vivienda social, adecuada y asequible, además de que fortalece el derecho humano a la vivienda.

Desde Morena, María Guadalupe Chavira de la Rosa afirmó que la reforma es congruente con las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de condonación de pagos y regularización patrimonial.

La oposición votó en contra al advertir que la reforma abre la puerta al uso de los recursos de los trabajadores depositados en los fondos de vivienda.

En su momento, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, calificó la reforma como “un peligro” y aseguró que pretende financiar vivienda con recursos provenientes de las Afores. “El problema de vivienda es real, pero la solución que propone la reforma es inviable”, señaló.

Por el PRI, Mely Romero Celis advirtió que la modificación al artículo 56 permitiría utilizar 2.4 billones de pesos de los trabajadores en actividades de alto riesgo.

“El Infonavit y el Fovissste no son la caja chica del gobierno“, sostuvo la legisladora, quien afirmó que el proyecto repite errores que pueden poner en riesgo el patrimonio de las familias.

Movimiento Ciudadano también expresó reservas. Alejandra Barrales Magdaleno señaló que la minuta pone en riesgo los ahorros de los trabajadores, debido a que los fondos utilizados provienen de cuentas personales.

La senadora propuso modificar la redacción para blindar expresamente ese capital y garantizar que no pueda ser utilizado sin afectar el patrimonio de los trabajadores.

En contraste, Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, respaldó el dictamen y sostuvo que avanzar hacia una vivienda adecuada es una obligación del Estado mexicano.

“Es un paso en la dirección correcta”, afirmó.

Si el pleno del Senado avala el proyecto en sus términos, la Ley de Vivienda quedará armonizada con la reforma constitucional aprobada en 2024 y los organismos de financiamiento habitacional tendrán nuevas facultades para participar directamente en la construcción, adquisición y arrendamiento de vivienda.