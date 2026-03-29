“Aquí hay que tener tamaños”; Javier Aguirre habló de la presión en el Azteca de cara al Mundial

El Vasco consideró que su equipo estuvo a la altura del compromiso y se dijo satisfecho con rendimientos individuales ante Portugal

Si la Selección Mexicana pensaba que en el renovado Estadio Banorte (Azteca) la afición no la iba a apretar, está completamente equivocada.

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La afición capitalina jamás perderá su carácter crítico, sobre todo si el Tricolor no juega bien ni da resultados.

Muestra de ello fue el empate 0-0 ante Portugal, que no gustó a los aficionados, pese a la calidad del rival.

De ahí vinieron los abucheos, el grito homofóbico contra Raúl Rangel y hasta óles a favor de Portugal, especialmente al final del partido.

Esto lo entiende Javier Aguirre, quien aseguró que su equipo debe estar preparado para soportar la presión de su propia afición.

Además, fue la primera y última gran prueba en el Azteca antes del Mundial, que inicia el 11 de junio ante Sudáfrica.

“Aquí hay que tener pantalones y tamaños, porque la afición es exigente y nos pide ganar”, afirmó Aguirre, al exigir que sus jugadores muestren personalidad y no se escondan.

El técnico consideró que su equipo estuvo a la altura, pese a no generar mucho futbol, y destacó rendimientos individuales positivos.

Sobre el debut de Álvaro Fidalgo

Aguirre habló del debut de Álvaro Fidalgo, quien fue titular y dejó buenas sensaciones.

“Maneja bien la pelota, no pierde un balón… se integró rápidamente y me gustó”, destacó el técnico.

Las últimas pruebas de fuego para definir la lista

El estratega señaló que el duelo ante Portugal y el partido ante Bélgica en Chicago serán las últimas pruebas para definir la lista final rumbo al Mundial.

“Tenemos 26 jugadores… estamos perfilando la lista final”, explicó, al reconocer que hay bajas importantes por lesión, incluidos jugadores clave que ganaron Nations League y Copa Oro.

Aguirre concluyó que está evaluando opciones y reemplazos, aunque destacó que la mayoría respondió individualmente.