Arantxa Cossio y Rogelio Castro firman tercera medalla para México en Centroamericano de Tenis de Mesa 2026

No fue la final que soñaban, pero el bronce les ha sabido a gloria. La dupla mexicana conformada por Arantxa Cossío y Rogelio Castro se colgó la tercera medalla para el tenis de mesa nacional dentro del Campeonato Centroamericano y del Caribe Santo Domingo 2026. El metal llegó tras caer en la ronda de semifinales ante los puertorriqueños Steven Moreno y Brianna Burgos por 3-1. No hubo tiempo para lamentaciones y de inmediato consiguieron su revancha.

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Esta presea, la tercera del certamen para México, fue el reflejo de un equipo que pelea hasta el final. El camino hacia el podio no fue sencillo. La pareja tricolor llegó a semifinales tras superar encuentros de alta tensión: primero un agónico 3-2 contra Cuba, luego un contundente 3-0 frente a Antigua y Barbuda. El primer compromiso, correspondiente a la ronda de 32, lo pasaron directamente por bye.

Pero fue en la antesala de la final donde los puertorriqueños demostraron por qué son los grandes dominadores de la región. A pesar de la derrota, Cossío y Castro se llevaron el abrazo de sus compañeros y la certeza de que el bronce, en un campeonato tan competitivo, es un logro que honra el trabajo de meses.

Así pues, en la final, Steven Moreno y Brianna Burgos pelearán por el título ante la segunda pareja mexicana conformada por Clio Bárcenas y Marcos Madrid, quienes accedieron al último juego al superar en la semifinal a los cubanos Jorge Campos y Daniela Fonseca por 3-2.

En dobles, otras finales se disputarán el miércoles 15 de abril entre México y Puerto Rico, pues en varonil Rogelio Castro y Marcos Madrid buscarán el oro ante Steven Moreno y Ángel Naranjo. Mismo caso en la rama femenil, Arantxa Cossío y Clio Bárcenas jugarán por la cima del podio contra la pareja integrada por Brianna Burgos y Alondra Rodríguez.