“Arbitrajes y polémicas se quedan atrás”; Pumas, con la mente en la semifinal dijo Álvaro Angulo

El futbolista colombiano precisó que Pumas disfruta el momento y elogió a Pachuca, al cual consideró un gran equipo

Superada la ronda de cuartos de final luego de una cardíaca serie ante América llena de polémica y muchos goles, los Pumas ahora están mentalizados en la semifinal ante Pachuca.

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De regreso a los entrenamientos en Cantera, a su salida de la práctica el lateral colombiano Álvaro Angulo se detuvo a hablar con los medios de comunicación, en la previa del duelo de ida ante los Tuzos del jueves.

El jugador auriazul dijo que todo lo sucedido en la difícil serie ante América, ya quedó en el pasado, porque ahora el sueño es llegar a la Final.

“(El equipo está) muy bien, muy motivado para para lo que se viene y bueno esperamos que se haga una buena fase de semifinales y y obviamente que sea al final para nosotros.

“Nosotros estamos muy tranquilos, solamente disfrutar el pase a semifinal, algo que no estaba viviendo la hinchada hace mucho tiempo, y nosotros también como club, como jugadores. El arbitraje o las polémicas nosotros lo dejamos atrás, solamente disfrutamos de lo que pudimos hacer que era pasar la ronda”, dijo a bordo de su vehículo.

"Nosotros estamos muy tranquilos, las polémicas y el arbitraje lo dejamos atrás" ⚽️🐾💥



🇨🇴 Álvaro Angulo y sus sensaciones previo a la Semifinal ante Pachuca 🗣️



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La evolución de Pumas desde su llegada

Angulo llegó hace casi un año al conjunto auriazul, a petición de Efraín Juárez quien lo conocía de su paso por Atlético Nacional en Colombia.

Reconoció que ha sido una temporada de evolución constante para el equipo, lo cual está dando los frutos esperados con el equipo en la antesala de la Final.

“El primer semestre nos costó muchísimo, pero ahora estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Estamos más convencidos a cuando llegué y todo eso.

Esperamos que al final se vea reflejado también con un título para esta institución”.

Pachuca, un rival muy fuerte

Por último, el lateral volante colombiano mostró su respeto a Pachuca y recordó que en el juego de la Fecha 17, los auriazules sacaron el triunfo de visita como intentarán hacerlo el jueves.

“Un rival muy fuerte, jugamos en la última jornada, hace menos de un mes lo enfrentamos y sabemos que es muy fuerte. Afortunadamente pudimos ganar en casa de ellos y esperemos también que esta vez podamos sacar un buen resultados”.