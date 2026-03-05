Arcángel 2026 en CDMX: Cuándo, dónde y precios por zona

La gira de Arcángel en México incluye CDMX, Puebla, Mérida, Querétaro y Guadalajara; precios van de $1,016 hasta $2,827 pesos por zona.

El regreso de Arcángel a México ya es una realidad. El cantante puertorriqueño incluyó a la capital del país dentro de su gira “La 8va Maravilla World Tour”, con la que celebra 20 años de trayectoria, y la fecha en la Ciudad de México apunta a ser uno de los conciertos más esperados de 2026.

La presentación en la capital se llevará a cabo el próximo 13 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes, recinto que recibirá a miles de fanáticos listos para corear éxitos como “Me Prefieres a Mí”, “Hace Mucho Tiempo” y “Sigues Con Él”.

Lista oficial de precios por zona en CDMX

Durante la Venta Beyond se revelaron los costos oficiales publicados por Ticketmaster, los cuales van desde poco más de mil pesos hasta casi tres mil pesos, dependiendo de la zona elegida.

Precios por sección:

Nivel A: $1,971.50 pesos

$1,971.50 pesos Nivel B: $2,827.75 pesos

$2,827.75 pesos Nivel C: $1,810.50 pesos

$1,810.50 pesos Nivel D: $1,227.50 pesos

$1,227.50 pesos Nivel E: $1,016.75 pesos

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se realiza este 4 de marzo, mientras que la venta general arranca el 5 de marzo, abierta a todo el público.

Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma oficial de Ticketmaster y en taquillas del recinto, sujetos a disponibilidad.

Además de la Ciudad de México, el intérprete llevará su espectáculo a otras ciudades del país. Entre ellas destaca Mérida, donde se presentará el 20 de agosto de 2026, una fecha que ha generado gran expectativa en el sureste mexicano.

La gira en México contempla las siguientes ciudades:

13 de agosto: Ciudad de México

Ciudad de México 18 de agosto: Puebla

Puebla 20 de agosto: Mérida

Mérida 22 de agosto: Querétaro

Querétaro 23 de agosto: Guadalajara

El concierto en Mérida se perfila como uno de los más importantes fuera de la capital, ya que el artista no visitaba la región desde hace varios años.

Un tour para celebrar 20 años de carrera

Con “La 8va Maravilla World Tour”, Arcángel conmemora dos décadas dentro del género urbano. El espectáculo promete un recorrido por sus mayores éxitos, producción de gran formato y una conexión directa con sus seguidores.

La fecha en el Palacio de los Deportes será el punto central de la gira en el país, mientras que Mérida representa una oportunidad clave para los fans del sureste.

Ahora la decisión está en manos del público: elegir zona, asegurar boletos y prepararse para una noche que promete ser una de las más intensas del 2026 en México.