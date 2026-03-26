Argentina declara terrorista al CJNG y escala presión regional

El gobierno de Javier Milei incluyó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista de organizaciones terroristas, en una decisión que reconfigura el enfoque de seguridad y cooperación internacional en la región

El gobierno argentino encabezado por Javier Milei formalizó la inclusión del CJNG en el registro nacional de organizaciones terroristas, una medida que coloca a un grupo criminal mexicano dentro del marco jurídico más severo en materia de seguridad internacional.

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La decisión se sustenta en la caracterización del CJNG como una estructura con capacidad operativa transnacional, alto nivel de violencia y vínculos con actividades de terrorismo, lo que habilita mecanismos extraordinarios de persecución penal y financiera.

Autoridades argentinas señalaron que la medida permite congelar activos, ampliar facultades de inteligencia y reforzar la cooperación internacional, en un contexto donde el crimen organizado ha adquirido presencia regional mediante redes de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

El CJNG, identificado como una de las organizaciones criminales más violentas en México, ha extendido sus operaciones fuera del territorio nacional, lo que ha generado preocupación por su capacidad de expansión regional y uso sistemático de violencia extrema.

La inclusión en la lista de organizaciones terroristas implica una redefinición del enfoque argentino frente al crimen organizado, al equiparar estructuras del narcotráfico con amenazas a la seguridad nacional, lo que puede influir en futuras políticas en América Latina.

El anuncio se produce en un contexto de endurecimiento del discurso de seguridad del gobierno de Milei, que impulsa una agenda de combate al delito con herramientas jurídicas más agresivas y alineadas a estándares internacionales contra el terrorismo.