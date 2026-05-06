También lanzó críticas contra la española Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de injerencia en asuntos internos del país

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, arremetió contra la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, y le advirtió que deberá rendir cuentas por su actuación.

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“La gobernadora @MaruCampos_G miente. La investigación en #Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país. El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada. ¡Verdad, justicia y defensa de la soberanía!”, sentenció en un mensaje a través de sus cuentas de redes sociales.

La Gobernadora @MaruCampos_G miente. La investigación en #Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país.



El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional,… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 5, 2026

Además, en un posicionamiento, la lideresa de Morena también acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien calificó como figura central de la nostalgia imperial de la ultraderecha, de no venir a México como un gesto de amistad, sino como una provocación deliberada envuelta en el lenguaje de la “libertad”.

“Isabel Díaz Ayuso no viene a México a conocer su grandeza ni a estrechar lazos de cooperación genuina. Viene a abonar el proyecto de la ultraderecha transnacional: esa red articulada de actores políticos que trabaja de manera coordinada para intentar desestabilizar gobiernos progresistas, horadar legitimidades democráticas y exportar un modelo de odio disfrazado de libertad“, sentenció.

Añadió que Ayuso se reúne con sectores de la oposición mexicana más rancia, con medios de comunicación al servicio del bloque conservador y con figuras que han hecho de la mentira y la desinformación su principal herramienta política. “Esto no es diplomacia: es intervención en asuntos internos, una práctica que México ha rechazado históricamente desde la Doctrina Estrada hasta los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución”, advirtió.