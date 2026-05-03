Ariadna Montiel es elegida como nueva dirigente nacional de Morena en México; conoce su trayectoria, cargos y perfil político dentro del partido

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realizó este domingo una sesión a puerta cerrada del Consejo Nacional, encabezada por su presidente Alfonso Durazo Montaño, en la que se eligió a Ariadna Montiel Reyes como nueva dirigente nacional del partido.

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La designación se llevó a cabo con el apoyo de los mil 330 consejeros nacionales, quienes avalaron a Montiel como candidata única para encabezar al instituto político en esta nueva etapa de su vida interna.

Destacan trayectoria de la nueva presidenta

Previo a la votación, Alfonso Durazo resaltó la trayectoria política de Montiel, así como su formación y activismo dentro de la izquierda mexicana, subrayando su papel en la consolidación del movimiento.

Durazo también destacó que la nueva dirigente cuenta con experiencia en la organización territorial y en la implementación de programas sociales, lo que será clave —dijo— para fortalecer al partido rumbo a los próximos procesos electorales.

Este cambio en la dirigencia ocurre tras la salida de Luisa María Alcalde, quien dejó el cargo para integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un movimiento que marca una nueva etapa interna en el partido.

Morena busca unidad rumbo a 2027

Con este nombramiento, Morena busca consolidar su estructura interna y mantener la unidad política de cara a los retos electorales rumbo a 2027, fortaleciendo su liderazgo nacional.