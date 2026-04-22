Alistaría su salida para que el Congreso Nacional designe a la nueva presidenta y también a la nueva secretaria de Organización

Aún sin confirmación oficial, fuentes de Morena aseguraron que Luisa María Alcalde dejará la dirigencia nacional del partido y su lugar será tomado por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, mientras que el actual secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán dejaría esa cartera, que ocupará Esthela Damián, actual consejera jurídica de la presidencia de la República.

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Aunque Luisa Alcalde dijo hace unos días que sólo dejaría el partido a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, todo indica que la mandataria federal tomará directamente el control del partido, de cara a las elecciones de 2027, acomodando sus piezas en el control directo de Morena y la designación de candidaturas para las elecciones intermedias, donde estará en juego la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.

De acuerdo a la ruta interna del partido, una vez que Alcalde Luján dé a conocer su salida del partido, la secretaria general, Carolina Rangel, tomará la dirigencia de manera interina, para convocar al Consejo Nacional, quien elegirá a la nueva dirigencia de Morena.

Sin embargo, en los estatutos de Morena está previsto que el presidente del partido puede presentar su renuncia ante el Consejo Nacional, pero la aceptación formal y la designación de un relevo corresponde al Congreso Nacional, que es la máxima autoridad, por lo que es posible que este sea el proceso que siga Alcalde Luján.