Arizona Cardinals celebran en México el NFL Draft 2026 con Watch Party y Roy López presente

Los Arizona Cardinals fortalecen su conexión con México al presentar a Jeremiyah Love en la Ciudad de México durante el NFL Draft 2026

Los Arizona Cardinals montaron una fiesta en la Ciudad de México para darle la bienvenida a su nuevo jugador Jeremiyah Love, a quien eligieron con el tercer pick global en el NFL Draft 2026. El equipo de la NFC Oeste se decantó por el ahora excorredor de los Notre Dame Fighting Irish, quien provocó un desgarrador grito de los aficionados presentes en la Watch Party al conocer a su nueva estrella.

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Poco importó que la Reunión Anual de Jugadores se realizara en Pittsburgh Pennsylvania, para que los Cards compartieran su emoción a más de 3 mil kilómetros de distancia, junto a su fiel afición mexicana. Y qué mejor que hacerlo con un jugador cuyas raíces se encuentran precisamente de este lado de la frontera.

“Vine desde lejos a la Ciudad de México, soy Roy López y estoy muy emocionado y feliz de estar aquí. Muy bendecido de ver lo que la Ciudad México me ofrecerá. ¡Vamos, Arizona Cardinals, bebé!”, exclamó Roy López, tacle defensivo del equipo cardenal.

López es un orgulloso de su herencia mexicana y originario de Arizona. Con pasado por Houston Texans y Detroit Lions, su familia tiene una fuerte tradición de servicio público y deportes en Tempe, Arizona, con una herencia marcada por el trabajo duro y la unión familiar. Por ello, fue el elegido para estrechar lazos con la afición azteca en pleno día de Draft.

Los Cards, según cifras de los más recientes estudios realizados por la liga en el país, son uno de los 20 equipos con más aficionados en territorio mexicano. De hecho, han jugado en dos ocasiones aquí, ambas, contra San Francisco 49ers, lo que ha elevado su base de fans por encima de muchos otros clubes.

“¡Vamos, Cardinals! ¡Vamos, Cardinals!”, retumbó durante toda la noche en la NFL Watch Party organizada por Arizona en la capital mexicana. Porque no importa que su equipo se encuentre en plena reestructura, cuando el sentido de pertenencia es tan profundo como las raíces de Roy López en México.