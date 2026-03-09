Arly Velásquez finaliza en el lugar 15 en Super-G, su segunda prueba de Milano-Cortina 2026

Arly Velásquez terminó en el lugar 15 del Super-G en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y se alista para disputar su última prueba en el slalom gigante

Arly Velásquez cerró en el lugar 15 en la Final de Super-G sentado LW10-1, su segunda competencia en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El seleccionado mexicano de para esquí alpino registró un tiempo de 1:21.53 minutos en el Tofane Alpine Skiing Centre, en Cortina d’Ampezzo, Italia, donde el cancunense volvió a demostrar su calidad sobre la nieve italiana en una jornada donde las condiciones climáticas permitieron una competencia de alto nivel.

TE PUEDE INTERESAR: “Heridos pero enteros”; Nico Sánchez y Rayados, enfocados en Concachampions; Sergio Canales, en duda

Con este resultado, el originario de Cancún, Quintana Roo, mejoró su actuación de Pyeongchang 2018, donde concluyó en el lugar 17 con un registro de 1:32.67 minutos, y también superó su participación en Beijing 2022, cuando no pudo finalizar la prueba. La evolución del mexicano es evidente, no solo en términos de tiempo sino también en consistencia y confianza sobre una pista que exige gran precisión técnica.

El para esquiador alpino vuelve a escribir su nombre en la historia deportiva de México, al cumplir con su quinta participación en Juegos Paralímpicos de Invierno. En un país donde los deportes de nieve son poco comunes, Velásquez ha construido una trayectoria destacada basada en disciplina, esfuerzo y constancia, convirtiéndose en un referente del deporte adaptado mexicano a nivel internacional.

Velásquez Peñaloza suma 17 años de carrera, con 150 competencias disputadas y 21 medallas internacionales. Su primera participación paralímpica fue en Vancouver 2010, seguida por Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Beijing 2022 y ahora Milano-Cortina 2026.

Cada edición ha representado aprendizaje y crecimiento, enfrentándose a los mejores especialistas del mundo en disciplinas que requieren años de preparación y una gran fortaleza mental.

Este 13 de marzo, el mexicano disputará su tercera y última prueba en estos Juegos Paralímpicos, cuando compita en el slalom gigante sentado. El antecedente más reciente ilusiona a la delegación mexicana, ya que en el Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino 2025, realizado en Maribor, Eslovenia, consiguió un destacado décimo lugar en esta misma prueba.

La pista de Cortina d’Ampezzo, sede histórica del esquí y escenario de los Juegos Olímpicos de 1956, ha sido testigo del crecimiento de un atleta mexicano que ha sabido abrirse camino en una disciplina poco practicada en el país. Con la mirada puesta en su última competencia, Velásquez se prepara para cerrar con orgullo su quinta aventura paralímpica.