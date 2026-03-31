Armando González, en plena lucha por ir al Mundial: “Hasta de aguador, lo que necesiten”

El delantero de las Chivas podría ir incluso como titular contra Bélgica en el Soldier Field

Armando González llegó pisando muy fuerte a la Selección Mexicana. Porque con pocas convocatorias, ha convencido a Javier Aguirre y le ha llegado el ojo.

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Por eso es que el Vasco lo llenó de flores en la conferencia previa a Bélgica. La Hormiga sabe que está cerca de meterse a la Copa del Mundo y ser, de menos, una opción en el ataque nacional.

Al joven de 22 años, no le importa cómo lo tengan considerado, siempre y cuando justo eso: ser considerado. Al chavo lo que le interesa es mostrarse y ayudar.

“Yo no tengo ningún problema en ser suplente, yo estoy para lo que me necesiten: ser aguador, jugar un minuto cinco minutos, lo que necesiten de mí yo voy a dar mi cien por ciento.

“Lo que el equipo necesite de mí, lo que el profe necesite de mí, yo voy a dar todo lo que tengo”, dijo en la previa del entrenamiento en el Soldier Field.

De las flores que Javier Aguirre dio a Armando, fue decir que “es un delantero para muchos años y que le dará muchas alegrías al futbol mexicano“.

A eso, Armando contestó con una sonrisa en la cara, sabedor de que su trabajo está convenciendo a un entrenador de muchísimo recorrido como Aguirre.

“Contento de que me tengan considerado así, creo que todavía tengo mucho por crecer y mejorar, y yo voy a seguir trabajando día con día para ser la mejor versión que pueda llegar a ser”.

La humildad de La Hormiga González 🐜👏🏼



🗣 "Estoy para lo que me necesiten. Así sea de aguador, uno o cinco minutos" 🇲🇽 pic.twitter.com/3MxYjuQkHP — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 31, 2026

Habló de su falla ante Portugal

Por último, Armando sabe que las chances que tenga de anotar en la Selección, no las puede desaprovechar, tal y como le pasó ante Portugal el sábado pasado.

“Siempre trato de revisar mis partidos, para ver qué puedo mejorar, aunque me duela lo veo y en esa jugada, pues lo que me dicen muchos, que gire la cabeza, era de frente. Cuando fallas te queda mucho por aprender, sé que tengo muchas cosas por mejorar. No me conformo, no estoy satisfecho”.