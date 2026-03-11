Habrá audiencias públicas en las 16 alcaldías; la fase de deliberación concluye el 15 de mayo, de acuerdo con el calendario aprobado

Las comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos, y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un acuerdo para iniciar la etapa informativa, deliberativa y consultiva del proyecto de dictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México.

LEE ADEMÁS: Ley de Rentas en CDMX: buscan frenar aumentos

El acuerdo avalado establece que se instalarán cinco mesas de trabajo y todas las opiniones, comentarios y propuestas recabadas serán sistematizadas, ordenadas y analizadas, y las conclusiones serán incorporadas al dictamen.

La etapa informativa se realizaría del 13 al 24 de marzo; la deliberativa del 25 de marzo al 16 de abril, y la consultiva del 17 de abril al 15 de mayo, con audiencias públicas en las 16 alcaldías capitalinas.

El diputado morenista Víctor Gabriel Varela López precisó que el documento sobre este tema es susceptible a cambios, a partir de las opiniones y sugerencias planteadas por todos los grupos y asociaciones parlamentarias.

“El predictamen está a discusión y si cualquier observación o cambio procede, sin duda se atendería (…). El proceso sigue adelante y si hay una modificación con gusto le daríamos el trámite”, subrayó el presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos.

Por su parte, la diputada Cecilia Vadillo Obregón, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, resaltó que este acuerdo fue resultado de un proceso del que tuvieron conocimiento las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso local, las cuales tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones.

Este acuerdo busca garantizar un proceso abierto, incluyente y transparente que permita recabar opiniones, propuestas y diagnósticos de especialistas, organizaciones sociales, personas cuidadoras y ciudadanía en general, con el propósito de fortalecer el diseño e implementación de una política pública integral de cuidados en la capital del país.