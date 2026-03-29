Arranca el “turismo mundialista” y Profeco difunde consejos para elegir agencias de viajes

En medio de la algarabía que conlleva la realización de la Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social en tres sedes en México (CDMX, Jalisco y Monterrey), acudir a una agencia de viajes para diseñar y comprar un paquete turístico puede ser una buena opción, señala la Profeco, que recuerda que las agencias tienen obligaciones que cumplir.

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Como todos los proveedores, deben informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a lo ofrecido o convenido con el consumidor.

Bajo ninguna circunstancia se deberán negar estos bienes o servicios, tal como lo estipula el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

A menos de 3 meses del partido de inauguración, la Profeco recomienda que antes de contratar una agencia de viajes se ubique su domicilio y medios de contacto, asegurando que los datos sean verdaderos. Además, verificar que la agencia tenga inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y que cuente con contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría.

Entre sus obligaciones, las agencias deben especificar los servicios ofrecidos, características, modalidades, tiempo de duración y precio total con impuestos incluidos. De ser el caso, deben explicar las condiciones de cancelación, formas de pago, anticipos, reembolsos y su vigencia.

“La publicidad debe contener información veraz y no engañar a las y los consumidores”, indica la instancia dependiente de la Secretaría de Economía.

Si ya se contrató un servicio turístico, la Profeco sugiere que los viajeros reciban copia del contrato con sello o membrete de la agencia de viajes y un comprobante de pago.

Los contratantes deben recibir de las agencias de viajes los boletos de avión, autobús, trenes, ferrocarriles, así como de arrendamiento de autos, barcos o cruceros.

Cuando la agencia actúe como operador o mayorista, debe entregar un cupón al pasajero que contenga su nombre o razón social, dirección de la casa matriz, teléfonos, nombre del usuario, descripción de servicios, condiciones generales, términos del servicio, procedimiento en caso de cancelaciones y tipos de alojamiento.

El material informativo debe formar parte de las condiciones al pasajero y contener un resumen claro de los servicios a proporcionar.

Si la agencia realiza únicamente una reservación de hotel, auto u otro servicio, debe entregar una constancia de reservación con el número o clave proporcionado por el prestador final.

“Es importante que el contrato contenga los términos y condiciones, tenga número de registro, sea legible y comprensible, y no incluya prestaciones desproporcionadas u obligaciones abusivas”, por lo que se recomienda leer con atención la letra pequeña.

Para verificar si una agencia de viajes tiene quejas o denuncias, se puede consultar el Buró Comercial en https://burocomercial.profeco.gob.mx/.

Para quienes viajarán a las sedes en Canadá y Estados Unidos, la Profeco señala que los contratos celebrados en México para servicios en el extranjero pueden establecer los precios en la moneda correspondiente, informando al consumidor que el tipo de cambio será el vigente al momento del pago.