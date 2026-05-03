Arranca jornada en CDMX: ciudadanos eligen Copaco y Presupuesto Participativo 2026-2027

Inicia jornada en CDMX para elegir Copaco y Presupuesto Participativo 2026-2027. Más de 2 mil mesas reciben votación ciudadana este 3 de mayo

En la Ciudad de México arrancó la jornada presencial para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y las las Consulta de Presupuesto Participativo para 2026 y 2027, en la que los ciudadanos podrán elegir proyectos que beneficien a la ciudadanía.

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Este domingo 3 de mayo, las 2 mil 396 mesas receptoras de votación y opinión operarán de 09:00 a 17:00 horas para elegir entre 17 mil 769 candidaturas y 22 mil 853 proyectos ciudadanos.

La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aseguró que se prevé una participación similar a la del año pasado y precisó que en el caso de los ciudadanos que se registraron para participar vía internet votaron alrededor de 65 por ciento.

📢Hoy, domingo 3 de mayo, ciudadanas y ciudadanos de la #CDMX acudirán a las urnas 🗳️ para elegir a las personas que integrarán las #COPACO y los proyectos de #PresupuestoParticipativo, con la intención de mejorar sus comunidades.https://t.co/MbVS9oKR09 pic.twitter.com/39xw36oO2y — IECM (@iecm) May 3, 2026

Explicó que si bien hay quejas por proyectos que no se ejecutan tal como se presenta, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no tiene facultades para sancionar los incumplimientos, por lo que la ciudadanía puede recurrir a solicitudes de transparencia o a las Contralorías de las alcaldías para inconformarse.

El IECM precisó que para esta jornada electoral implementó un despliegue territorial que abarca mil 764 unidades territoriales distribuidas en las 16 demarcaciones de la Ciudad, se instalarán 2 mil 396 mesas receptoras de votación y opinión, las cuales estarán integradas por personas funcionarias del Instituto Electoral.

En el portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) la ciudadanía podrá localizar la ubicación de las mesas y conocer a detalle las 17 mil 769 candidaturas registradas para integrar las Copaco, así como los 2 mil 853 proyectos dictaminados como viables para la Consulta de Presupuesto Participativo.

🗳️💜 En toda la ciudad, 2,396 Mesas Receptoras ya están listas para recibir tu voto y opinión.



📍 Ubica la tuya en:https://t.co/tbAwb5PFVK y participa en la Elección de #COPACO 2026 y la Consulta de #PresupuestoParticipativo 2026 y 2027. pic.twitter.com/ZyMA4MVerB — Cecilia Aida Hernández Cruz (@Cciliahc) May 3, 2026

Cada mesa cuenta con carteles en los que se podrán consultar los proyectos de Presupuesto Participativo y los nombres de las candidatas y los candidatos a integrar las Copaco. Estos elementos, sumados a la distribución de más de 5.26 millones de boletas electorales impresas en sus tres modelos con medidas de seguridad, fortalecen la confianza ciudadana y consolidan este ejercicio como uno de los más amplios e incluyentes en materia de democracia participativa en la ciudad.

En la Consulta de Presupuesto Participativo, las boletas contarán con recuadros numerados que corresponden a los proyectos registrados en cada Unidad Territorial: del 1 al 50 para el ejercicio fiscal 2026 y del 51 al 100 para 2027. La ciudadanía deberá marcar el número del proyecto de su preferencia. Para la Elección de las Copaco, las boletas incluirán recuadros con letras que identifican a las candidaturas registradas.

Durante el transcurso de la jornada, la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación se instaló en sesión permanente para dar seguimiento y conocer reportes puntuales sobre el inicio, desarrollo, cierre de mesas y recepción de paquetes en sedes distritales previo al inicio de los cómputos.

Además, se habilitó personal de la Oficialía Electoral para atender cualquier contratiempo que surja durante la jornada presencial y darle el debido cause institucional.

La lista de las personas integrantes de las Copaco, así como la de proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 serán publicadas el 15 de mayo de 2026.