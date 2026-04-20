Para aprobarlos se requiere mayoría calificada y de no alcanzarse tendría que hacerse por sorteo

Los diputados federales iniciarán negociaciones para tratar de alcanzar la mayoría calificada para elegir a tres nuevas consejerías electorales, que entrarán en funciones de inmediato y durarán nueve años en su cargo, pero si no se alcanzan los consensos, el 28 de abril serán electos por insaculación en el pleno de la Cámara de Diputados, aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

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Para obtener mayoría calificada se requieren 334 votos, por lo que serían necesarios casi todos los votos de Morena, el PT y PVEM para alcanzar esta cifra, pues de preverse que el PAN, PRI y MC votarán en contra de las designaciones de esta consejerías.

“Y antes del 22, antes del miércoles, tenemos que intentar un acuerdo que construya la mayoría calificada, de no ser así, el 28, por insaculación, tenemos que revisar y realizar este ejercicio para designar a quienes serán los tres integrantes del órgano de elecciones máximo, el INE“, señaló el legislador.

Asimismo, precisó que la agenda legislativa de esta semana, la penúltima de este periodo legislativo está cargada, porque hay asuntos pendientes de trascendencia, pues también se abordará y, en su caso, aprobará el dictamen que contiene reformas al Código Penal Federal en materia de delito contra el medio ambiente y la gestión ambiental.

También, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman distintas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio y la Ley Federal del Trabajo, en materia de certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales.

Añadió que otro dictamen que será discutido durante esta semana es el referente al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de reducción de la jornada laboral.

El dictamen que contiene la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso A, de la Constitución Política, en materia de feminicidio es trascendente, importante y oportuna, ya que es producto de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. “También esta semana trataremos de votarla para que continúe el trámite constitucional y rápido sea derecho vigente”, concluyó.