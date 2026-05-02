Arsenal golea y mete presión al City con Raúl Jiménez de testigo

Con un Bukayo Saka inspirado, el Arsenal aplastó 3-0 al Fulham en una primera mitad de pesadilla para los Cottagers

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El Arsenal no solo gana, sino que intimida. En una exhibición de apenas 45 minutos, los de Mikel Arteta despacharon 3-0 al Fulham para reafirmarse como líderes de la Premier League y, de paso, enviar un mensaje de advertencia al Atlético de Madrid. Para el mexicano Raúl Jiménez, la tarde en el Emirates fue un recordatorio de la voracidad de la élite inglesa.

El vendaval de Saka y el “sufrimiento” de Raúl

Bukayo Saka regresó a la titularidad y solo necesitó el primer tiempo para liquidar el encuentro. El inglés se convirtió en la pesadilla de la zaga visitante y del propio Jiménez, quien en labores de sacrificio defensivo intentó ayudar a cerrar espacios. Sin embargo, en el primer gol, Saka desbordó con tal facilidad que dejó a Raúl Jiménez “rompiendo” la cintura en su intento por frenarlo; el extremo asistió a Viktor Gyökeres para el 1-0 que abrió la lata.

Gol de Gyokeres ✅



Cintura de Raúl Jiménez ❌ pic.twitter.com/ewuAzZCUdQ — Playdoit México (@playdoitmexico) May 2, 2026

Poco después, los papeles se invirtieron: el sueco asistió y Saka caracoleó en el área para batir a Bernd Leno en el primer palo, sellando un 2-0 que ya olía a goleada. Antes del descanso, Gyökeres firmó su doblete de cabeza para el 3-0 definitivo. Jiménez, quien jugó 73 minutos, poco pudo hacer ante un equipo que bajó las revoluciones en el complemento pensando en la Champions League.

Presión total para el Manchester City

Con esta victoria, el Arsenal llega a 63 puntos y le saca seis de ventaja al Manchester City (aunque con dos partidos más). El dato clave es la diferencia de goles (+41), un factor que podría definir el título tras 22 años de sequía en Highbury.

Para el Fulham, la derrota es dolorosa; llegaban con la ilusión de puestos europeos, pero se toparon con un Saka que “calienta motores” para la vuelta de semifinales ante el Atlético. Raúl Jiménez y compañía tendrán que sacudirse el polvo rápido, pues el ritmo de la Premier no espera a nadie.