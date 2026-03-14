Aryna Sabalenka avanza a la Final de Indian Wells en busca de su primera corona

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, avanzó a la Final de Indian Wells tras vencer a Linda Noskova y buscará su primer título en el torneo

Aryna Sabalenka se clasificó a la Final de Indian Wells tras vencer a la checa Linda Noskova. La número uno del mundo se impuso a la 14 del ranking por 6-3 y 6-4. Con ese contundente triunfo, la bielorrusa demostró por qué es la mejor tenista del planeta en la actualidad.

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La estrella bielorrusa busca su primer título en este WTA 1000 tras quedar subcampeona en 2023 y 2025. Fue el desierto californiano testigo de su grandeza, pero también lo ha sido de su frustración al quedarse en la puerta de la gloria en dos ocasiones previas. Ahora tendrá una nueva oportunidad de escribir su nombre en el trofeo.

Sabalenka disputará la Final este domingo contra la ganadora del partido entre la estadounidense Jessica Pegula y la kazaja Elena Rybakina, que este mismo año la dejó sin título en el Australian Open. Si Rybakina gana su Semifinal, el duelo tendrá un sabor especial de revancha para la bielorrusa.

Para Sabalenka fue la decimosexta victoria de la temporada y todas ellas llegaron en dos sets, algo que nadie lograba en el circuito femenino desde que lo hiciera Johanna Larsson en 2015. La contundencia de sus triunfos refleja el momento de forma espectacular que atraviesa la número uno.

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Aryna peleará por el que sería su décimo título WTA 1000, algo que le permitiría seguir sobre la estela de Serena Williams por el récord de victorias en torneos de esta categoría con 13 de la estadounidense. Por lo pronto, Sabalenka todavía tiene por delante los 11 títulos WTA 1000 de Iga Swiatek y los 10 de la bielorrusa Victoria Azarenka. Cada paso que da la acerca un poco más a las leyendas.

La bielorrusa solventó su semifinal en una hora y 28 minutos contra una Noskova a la que ya había ganado en el único precedente, disputado en 2023 en Adelaida. La checa, con apenas 20 años, representa el futuro del tenis, pero el presente tiene nombre y es el de su última rival.

Impuso su mayor experiencia en estos escenarios desde el primer momento y tomó en pocos minutos una ventaja 5-1 que le abrió el camino hacia el primer set. Se lo llevó finalmente 6-3 tras perder el único turno al saque de su partido. La autoridad con la que manejó los puntos clave marcó la diferencia.

Volvió a ser agresiva al comienzo de la segunda manga y logró el break en el primer turno de Noskova. A pesar de eso, la checa tuvo el mérito de luchar hasta el final, pese a tener que defender otras tres bolas de rotura. La resistencia de la joven europea obligó a Sabalenka a mantener la concentración hasta el último punto.

Finalmente, Sabalenka hizo valer el quiebre inicial con su potente servicio, y sentenció el pase de ronda con una potente derecha para el definitivo 6-4. El gesto de satisfacción al cruzar la red delató la importancia de la victoria que la coloca a un paso de la gloria. El domingo, en la cancha central del desierto, la número uno buscará convertir tanta final perdida en su primer título californiano.