Aryna Sabalenka avanza a octavos de final en Indian Wells tras vencer a Jaqueline Cristian

Aryna Sabalenka avanzó a los octavos de final en el WTA 1.000 de Indian Wells, tras vencer a Jaqueline Cristian.

Washington, 8 mar (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka se deshizo este domingo de la rumana Jaqueline Cristian en la tercera ronda del WTA 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) y podría enfrentarse en octavos de final a la colombiana Camila Osorio.

TE PUEDE INTERESAR: Johan Vásquez y el Genoa cimbran la Serie A con sorpresiva victoria sobre la Roma

Sabalenka, número uno del ranking WTA, derrotó a Cristian (número 35) por 6-4 y 6-1 en apenas una hora y 11 minutos, rompiendo cuatro juegos de la rumana y cediendo solo uno en todo el partido.

La bielorrusa, que está instalada en el número uno de la WTA desde octubre de 2024, busca su primer título en el desierto californiano tras haber caído en dos finales: en 2023 ante Elena Rybakina y en 2025 frente a Mirra Andreeva.

Su rival en la siguiente ronda, los octavos de final, saldrá del duelo que enfrentará este domingo a la colombiana Camila Osorio (n.61) con la japonesa Naomi Osaka (n.16).

EFE