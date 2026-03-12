Aryna Sabalenka avanza a semifinales de Indian Wells tras vencer a Victoria Mboko

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, avanzó a semifinales de Indian Wells tras imponerse en dos sets a Victoria Mboko

Washington, 12 mar (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka y el alemán Alexander Zverev se convirtieron este jueves en los primeros semifinalistas del torneo de Indian Wells (Estados Unidos) tras derrotar a Victoria Mboko y a Arthur Fils, respectivamente.

Sabalenka, número uno del mundo, doblegó a la canadiense Mboko (n.10) por 7-6(0) y 6-4 en 1 hora y 49 minutos de partido en el estadio central del desierto californiano.

Sabalenka y Mboko, que ya se habían medido en los octavos de final del Abierto de Australia, se aferraron a su servicio como a un clavo ardiendo, con un solo break en todo el partido que acabó decantando la balanza en favor de la bielorrusa.

La primera manga se decidió en un tie-break después de que ambas salvasen todas las bolas de rotura que enfrentaron (tres Sabalenka y cuatro Mboko). El tie-break lo dominó con autoridad la bielorrusa, que se lo llevó en blanco.

Sabalenka logró finalmente romper el saque de la canadiense en el segundo set, en su séptima bola de break del duelo. Consolidó la rotura sirviendo para ponerse 4-2 y supo administrar esa ventaja hasta cerrar el encuentro.

La bielorrusa, que no ha ganado nunca en Indian Wells, se medirá en su semifinal a la checa Linda Noskova (n.14) o a la australiana Talia Gibson (n.110).