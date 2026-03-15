Aryna Sabalenka exorciza sus demonios y por fin se corona en Indian Wells tras vencer a Elena Rybakina

Aryna Sabalenka había caído en las finales de Indian Wells en 2023 y 2025. Y la número 1 del mundo no estaba dispuesta a tropezar nuevamente. La bielorrusa salvó un punto de campeonato para derrotar a Elena Rybakina, ahora número 2 del ranking WTA. La flamante campeona se sobrepuso a la adversidad y a la historia reciente para levantar, por fin, el trofeo que tanto se le había negado.

Sabalenka se impuso ante Rybakina por parciales de 6-3, 3-6, 7-6(6) en la final del BNP Paribas Open este domingo en Indian Wells Tennis Garden. La cabeza de serie número 1 salvó un punto de partido contra la cabeza de serie número 3, en una demostración de potencia, precisión y fortaleza mental en el momento oportuno, sustentada en la efectividad de su saque.

El partido se decidió finalmente por su capacidad para imponer el ritmo, algo que no logró en el primer set, así como por un servicio sólido y variado que frustró las oportunidades de break point de Rybakina. La bielorrusa demostró por qué es la mejor jugadora del mundo cuando los partidos alcanzan su máxima tensión.

Este es el primer título de Sabalenka en el BNP Paribas Open y su décimo título WTA 1000. Además, pone fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra Rybakina en grandes finales, tras el Australian Open de este año y las Finales del Circuito WTA del año pasado. La kazaja había sido una auténtica pesadilla deportiva para la bielorrusa en momentos clave, pero esta vez la historia fue diferente.

Se trata de su vigésimo tercer título WTA y su segunda corona de 2026, tras la conseguida en Brisbane en enero, confirmando un inicio de temporada arrollador. Sabalenka se vengó de la derrota sufrida ante la kazaja en la final de Indian Wells 2023 y puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en finales del circuito WTA frente a ella. La estadística era abrumadora en su contra, pero los récords también están para romperse.

Tras superar un set y un quiebre en contra, así como resistir las heroicas reacciones de Rybakina en el tercer set, Sabalenka dejó atrás las frustraciones del inicio para resolver uno de sus mayores obstáculos competitivos. Luego de su victoria en semifinales sobre Linda Noskova, la bielorrusa llegaba con confianza renovada y la determinación de cambiar su destino en las finales.

Sabalenka había declarado estar harta de perder finales importantes, en alusión a su récord de 1-4 contra Rybakina. Con este triunfo mejora su marca a 23-20 en finales del circuito profesional, y la victoria del domingo le otorgó su vigésimo título en pista dura. Las palabras terminaron convirtiéndose en hechos sobre la cancha californiana.

Como aficionado al tenis, no se podía pedir mucho más en un tercer set decisivo. Con el marcador 5-4 en contra, Rybakina se encontraba en una situación límite. No había logrado romper el servicio de Sabalenka desde el primer set y tampoco había aprovechado sus oportunidades de quiebre para igualar el marcador.

En finales, ambas jugadoras llegaban con un 50% de victorias en sets decisivos, aunque Sabalenka había perdido sus cuatro anteriores, incluido su duelo en Melbourne. El tie-break final fue un auténtico microcosmos de la rivalidad reciente entre ambas: tensión, altibajos y golpes decisivos en los momentos críticos.

Rybakina tuvo su gran oportunidad, estuvo a un punto del trofeo, pero Sabalenka respondió con la entereza de una campeona. Un derechazo cruzado imposible, un saque letal en el instante justo y la bielorrusa se quitó por fin la espina de Indian Wells. El desierto californiano, testigo de sus lágrimas en 2023 y 2025, fue finalmente el escenario de su consagración.