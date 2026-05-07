Aryna Sabalenka supera a Barbora Krejcikova en el torneo de Roma

Aryna Sabalenka no ha dejado lugar a dudas en su partido de segunda ronda en el WTA 1000 de Roma 2026. Algo extraño había en el aire de la cancha central del Foro Itálico de Roma. No era el calor abrumador, ni el polvo de ladrillo. Era la sensación de que Barbora Krejcikova ya sabía lo que iba a pasar antes de que la pelota botara por primera vez. Con la imponente bielorrusa enfrente, las probabilidades eran muy bajas. Y el terremoto se confirmó tan pronto la número 1 del mundo comenzó con su exhibición.

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El marcador final fue el reflejo del absoluto dominio de Sabalenka, quien se impuso en sets corridos por parciales de 6-2 y 6-3, un resultado que apenas cuenta la historia de un partido que se resolvió mucho antes de lo que los números reflejan. La checa, dos veces campeona de Grand Slam, intentó recordarse a sí misma que había estado en batallas más duras, pero su cuerpo, traicionado por largas ausencias por lesiones de espalda el año pasado, no respondía al recuerdo.

El primer set cayó como un castigo anunciado. Sabalenka no solo ganaba, sino que parecía jugar en otra dimensión. Golpes a las esquinas con una precisión quirúrgica, dejadas que desafiaban su propia potencia y una movilidad que hacía parecer lenta a Krejcikova. En un momento del parcial, la checa discutió un punto con el juez de silla. Luego, en un gesto poco común, se dirigió a su propia rival para hablarle. No era queja, era desesperación.

Sabalenka, imperturbable, asintió y volvió a la línea de fondo. La tensión ya no era sobre quién ganaría, sino cuántos puntos perdería la mejor tenista del mundo. Krejcikova, por su parte, luchaba contra un fantasma, con el convencimiento de que, esta vez, no había remontada posible.

El segundo set solo profundizó la agonía. Krejcikova perdió su servicio de inmediato y se encontró abajo 1-3. La pregunta en el estadio ya no era si la checa podía igualar el marcador, sino cuántos juegos más lograría rescatar antes del inevitable final. Logró mantener su servicio con 2-5, un pequeño botín que apenas significó una victoria más que en el primer set. Pero Sabalenka, fría y letal, sostuvo su saque para cerrar el partido sin contemplaciones.

La bielorrusa, que nunca ha ganado este torneo y solo alcanzó la final en 2024, firmó un debut impecable. Para ella, Roma es una asignatura pendiente. Para Krejcikova, fue un recordatorio doloroso de que el tiempo y las lesiones pasan factura. Ahora, Sabalenka se prepara para enfrentar en tercera ronda a Sorana Cirstea, quien juega el último año de su carrera.