Asamblea de Dueños: Nueva gobernanza, bienvenida al Atlante, venta del Atlas, ascenso-descenso y derechos de transmisión del Tri

Debuts del Tricolor en Mundiales: el historial de la Selección Mexicana en Copas del Mundo

Habrá reunión de propietarios este jueves en las instalaciones de la FMF en Toluca, con varios temas muy relevantes para el futuro del futbol mexicano

Este jueves se llevará a cabo la Asamblea de Dueños de la Liga MX en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, reunión en la que se resolverán varios temas importantes para el futuro próximo del futbol mexicano.

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Dicha Asamblea, la cual se realiza como es costumbre antes de la Liguilla del Clausura 2026, también será la última antes de la Copa del Mundo, pero con miras a la temporada 2026-2027 del futbol mexicano.

Nueva gobernanza en la FMF; creación de comités

Uno de los temas centrales será la nueva gobernanza en la Federación Mexicana de Futbol, con la intención de impulsar el crecimiento comercial y deportivo del futbol mexicano.

Se prevé la creación de dos comités: uno de carácter corporativo (área comercial y financiera) y otro deportivo, cuya integración y jerarquía aún será definida por los dueños de la Liga MX.

Bienvenida al Atlante

Otro punto clave será la incorporación del Club Atlante, que habría adquirido la franquicia del Mazatlán FC, con lo que regresaría a la Primera División a partir del Apertura 2026.

El nuevo propietario con asiento en la Asamblea sería Mario Escalante, consolidando el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito tras 12 años en la Liga de Expansión.

La franquicia de Mazatlán fue vendida por Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, lo que marca la desaparición del proyecto de los Cañoneros, surgido tras la salida de Monarcas Morelia en 2020.

¿Vuelve el ascenso y el descenso?

También se analizará el futuro del sistema de ascenso y descenso, con la posibilidad de su regreso o su eliminación definitiva para adoptar un modelo tipo MLS.

Cabe recordar que la suspensión se estableció por seis temporadas (2020-2026) tras la pandemia de COVID-19, por lo que en la campaña 2026-2027 debería restablecerse, aunque podría extenderse mediante nuevos criterios de certificación.

Venta del Atlas

En la Asamblea también se anunciaría la venta del Atlas al empresario José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla.

Con esta operación, Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri mantendría únicamente al Santos Laguna como su proyecto en el futbol mexicano.

Derechos de transmisión de la Selección Mexicana

Finalmente, se abordará la renovación de los derechos de transmisión de la Selección Mexicana, cuyo contrato con Televisa y TV Azteca finaliza tras el Mundial 2026.

Además, se recordó que plataformas como Netflix ya han comenzado a transmitir torneos de la Concacaf, marcando el inicio de una nueva era digital para el futbol internacional.