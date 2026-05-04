Asciende participación a 6.35 por ciento en consultas de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que en la jornada de elección del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) se registró una participación promedio de 6.35 por ciento de la lista nominal de electores de la capital del país.

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De acuerdo con los datos preliminares reportados por la autoridad electoral, en lo que toca a la Consulta de Presupuesto Participativo, la participación fue preliminarmente de 6.39 por ciento en 2026 y 6.36 por ciento en el ejercicio 2027, aunque falta por hacer el conteo final.

En cuanto al desarrollo de la jornada, el Sistema de Seguimiento a la Entrega-Recepción de Paquetes en Mecanismos de Participación Ciudadana 2026 registró que el 100 por ciento de las mesas receptoras de votación fueron cerradas a las 19:00 horas del domingo.

El IECM señaló que la jornada se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes en la etapa de entrega de paquetes, lo que permitió avanzar conforme a lo previsto en el proceso.

Asimismo, se reconoció la participación de la ciudadanía y el trabajo del personal involucrado en las distintas etapas del ejercicio, desde la organización hasta la recepción y cómputo de los votos y opiniones.

El IECM precisó que estos resultados no son definitivos y podrían ajustarse conforme concluya la recepción total de paquetes, su cómputo en las direcciones distritales y la validación oficial por parte de las instancias competentes del Instituto Electoral.

En la Ciudad de México se realizó la jornada presencial para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo para 2026 y 2027, en la que los ciudadanos podrán elegir proyectos que beneficien a la ciudadanía.

Este domingo 3 de mayo, las 2 mil 396 mesas receptoras de votación y opinión operarán de 09:00 a 17:00 horas para elegir entre 17 mil 769 candidaturas y 22 mil 853 proyectos ciudadanos.