Asegura Gobernación que no existe razón para manifestaciones de transportistas y organizaciones del campo este lunes

Ante el cierre de algunas carreteras, anunciado por campesinos y transportistas este lunes, la Secretaría de Gobernación afirmó que “no existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros”.

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Aseguró que, junto a la Secretaría de Agricultura, se han reunido con productores agrícolas desde los últimos meses del 2025 para atender sus demandas, y que la misma presidenta Claudia Sheinbaum ha encabezado encuentros para atender y dar solución en el corto plazo y de fondo a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos debido al bajo precio internacional de los mismos.

Recordó que de noviembre a la fecha, se dispusieron 3,412 millones de pesos para compensar por los precios de los granos a más de 40,910 productores a los cuales se ha apoyado de manera directa, “a nadie se le ha negado el apoyo”, indica Gobernación en un comunicado.

Además, sostiene que se ha llegado a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha y se han mantenido reuniones con diversas organizaciones de transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en carreteras, así como quejas relacionadas con trámites, que son algunas de las quejas de quienes este lunes bloquearán algunas carreteras.

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No existe razón para manifestarse el día 06 de abril por parte de algunas organizaciones del campo y transporte



Comunicado 📄 https://t.co/eCsz998vmM#ConstruyendoLaPaz🕊️ pic.twitter.com/3D7HBfaE1T — Gobernación (@SEGOB_mx) April 6, 2026

Gobernación destacó que la mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse, pero observó que, “sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos, afectando a terceros”.

La dependencia a cargo de Rosaicela Rodríguez, puntualizó que el Gobierno de México “siempre ha estado abierto al diálogo y que estará informando y atendiendo el día de mañana -lunes- cualquier manifestación que se presente”.