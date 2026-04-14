Asegura Somos MX que no hay forma de que el INE le niegue el registro como partido

Advierte que si pretenden quitarles la posibilidad de contender en las elecciones saldrán a las calles, porque “sin partido no hay Mundial”

El dirigente nacional de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que no hay forma de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le niegue el registro como partido político a esta organización, porque se cumplieron todos los requisitos necesarios y advirtió que si intentan arrebatarles esa posibilidad se movilizarán en las calles.

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En conferencia de prensa, acusó a Morena de hacer trampa e intentar arrebatarles militantes, con afiliaciones ilegales, que incluso el INE ya sancionó.

Explicó que morenitas fueron a buscar a los simpatizantes de Somos MX para tratar de afiliarlos, pero lo hicieron con una aplicación “hechiza”, no con la del INE, por lo que la autoridad electoral le exigió que presente los documentos originales, lo cual no ha hecho.

Pero ante la posibilidad de que intenten negarles el registro, sentenció que saldrán a las calles, porque “sin partido no hay Mundial”.

Añadió que el propio INE asistió a sus asambleas distritales y a la nacional y validaron el quórum, por lo que es imposible que ahora las quieran echar atrás.

Tras anunciar la incorporación de la expriista Carolina Monroy a sus filas, dijo que los primeros sondeos de opinión que se han hecho considerando a Somos MX como partido les dan más de 6 puntos de intención de voto, y van por más para 2027 y de ahí enfocarse a ganar la presidencia en 2030.