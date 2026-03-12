Luis Miguel Victoria, exlíder sindical del ISSSTE, fue asesinado por un motociclista en Periférico. Te contamos quién era y su trayectoria sindical

La noche del miércoles se reportó el asesinato a balazos de un conductor que circulaba por Periférico, a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Horas después del ataque, se confirmó que la víctima era Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ataque armado mientras conducía

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre a bordo de una motocicleta abrió fuego contra el vehículo mientras Luis Miguel transitaba por la calle John F. Kennedy. Tras recibir los disparos, el conductor perdió el control de su automóvil, invadió los carriles centrales y terminó estrellándose contra un muro de contención.

Reacción de autoridades y servicios de emergencia

Tras el ataque, testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para acordonar la zona. Posteriormente, peritos y agentes ministeriales comenzaron con el levantamiento de evidencia para iniciar las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen. Como parte de las diligencias, las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia del sistema C5, con el objetivo de reconstruir los hechos e identificar la ruta de escape del motociclista responsable del ataque.

Lamentan la muerte del exlíder sindical

El fallecimiento de Victoria Ranfla generó reacciones en el ámbito sindical. Jorge Gaviño, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lamentó su muerte y lo recordó como “un líder sindical comprometido y respetado por su labor en favor de las y los trabajadores”.

Trayectoria dentro del sindicato del ISSSTE

Luis Miguel Victoria Ranfla era abogado de profesión y dedicó más de 35 años de trabajo al sindicato del ISSSTE. Su carrera comenzó en la Sección IV, en las clínicas de especialidades, donde poco a poco fue adquiriendo mayor influencia dentro de la organización sindical.

En 2013 fue elegido presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), cargo que ocupó durante más de diez años.

Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como Secretario de Trabajo y Conflictos en la FSTSE, además de colaborar en la administración del Centro Social, Cultural y Deportivo del SNTISSSTE en Tlalpan, donde hace un año participó en la reapertura de las canchas deportivas tras una inundación registrada en 2024