Asesinan a María Lucía Mora, líder de Morena en Chihuahua, en ataque directo

Dirigente de Morena en Chihuahua fue asesinada en un ataque armado; su esposo resultó gravemente herido y las autoridades ya investigan el caso

La dirigente municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, María Lucía Mora, fue asesinada a balazos la noche de este martes afuera de una farmacia ubicada en la colonia Nicolás Fernández. De acuerdo con los reportes, la funcionaria viajaba en un automóvil junto a su esposo cuando fueron atacados por sujetos armados al llegar a su vivienda.

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En el ataque, la mujer intentó descender del vehículo, pero fue alcanzada por múltiples disparos, lo que le provocó la muerte en el lugar. Su esposo también resultó herido de gravedad y fue trasladado de emergencia a un hospital de la región, donde permanece bajo atención médica y custodia policial.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones, por lo que elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento de la dirigente, conocida también en la zona como “Piña” y reconocida por su labor como maestra de preescolar.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes, realizó el levantamiento de evidencias balísticas y desplegó un operativo en la zona para localizar a los responsables del ataque, sin que hasta el momento se reporten detenciones.