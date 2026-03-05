La Selección Mexicana presentó su nuevo avión rumbo al Mundial 2026. Con diseño tricolor y figuras del Tri, así luce la aeronave oficial

La Selección Mexicana ya tiene listo el avión que la acompañará rumbo a la Copa del Mundo 2026, luego de que se presentara oficialmente una aeronave especial durante un evento realizado en un hangar del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La develación generó gran expectativa entre aficionados y medios, ya que simboliza el inicio del camino del Tricolor hacia la justa mundialista.

Diseño con figuras del Tricolor

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el diseño del avión, que incluye en la cola del Airbus A320 los rostros de algunos futbolistas representativos del equipo nacional.

Entre ellos destacan Gilberto Mora, Israel Reyes, Santiago Giménez e Hirving “Chucky” Lozano, quienes forman parte de la imagen principal que distingue a esta aeronave del resto de la flota.

El grito de “¡Viva México!” en las alturas

El diseño también presume un detalle muy particular en la zona de las ventanillas: el tradicional “¡Viva México!”, que se forma visualmente a lo largo del fuselaje del avión.

Este elemento busca reflejar el orgullo y la identidad mexicana mientras la aeronave surca los cielos rumbo a los distintos compromisos del combinado nacional.

La aeronave cuenta con capacidad para poco más de 180 pasajeros, lo que permitirá transportar tanto a la selección como a parte del cuerpo técnico y personal relacionado con el equipo.

Además, el avión puede alcanzar velocidades cercanas a los 900 kilómetros por hora, lo que lo convierte en una herramienta eficiente para los viajes internacionales del equipo.

También podrá ser usado por aficionados

Aunque el avión está pensado principalmente para los traslados del Tricolor, también funcionará como vuelo comercial, por lo que algunos aficionados podrían tener la oportunidad de viajar en la misma aeronave que utiliza la selección nacional.

Primeros posibles viajes internacionales

El primer viaje de esta aeronave podría realizarse el 31 de marzo, cuando la Selección Mexicana enfrente a Bélgica en el Soldier Field de Chicago. Posteriormente, el equipo también podría utilizar este avión para viajar a California, donde se medirá ante Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl.