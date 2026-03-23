Asume Ángel Tamariz curul en el Congreso de la Ciudad de México

Tras el conflicto interno, el ahora el director de la Agencia Digital de Innovación Pública se incorporó a la bancada de Morena

El ahora exdirector de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Augusto Tamariz Sánchez, dejó esa dependencia para asumir su curul como diputado local, luego de que el titular de la diputación, Fernando Zárate Salgado, pidió licencia para asumir un cargo en el gobierno federal.

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Tamariz fue designado en octubre de 2024, sucediendo a Eduardo Clark y José Merino en la dirección de la ADIP, pero es suplente de Fernando Zárate, por lo que ahora, tras un conflicto interno, este lunes asumió sus funciones de inmediato, puesto que ya rindió protesta ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México y no es necesario que lo vuelva a hacer.

Tamariz Sánchez asumió su curul, luego de que se especulara que tampoco asumiría el cargo por tener un cargo en el gobierno capitalino, con lo que se generó una situación tensa, pues el siguiente en la lista, de donde se tiene que tomar al sucesor ante quedar vacante la diputación, era Paulo García, quien ya es diputado local por otra vía.

Esa posición generó un conflicto interno en Morena, pues se hablaba de que el cargo se lo darían a una mujer, la vocera de Morena, Camila Martínez, aunque eso podría generar un conflicto legal, ya que no hay reglas claras a seguir en un caso de este tipo.

Sin embargo, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dio a conocer que recibe con beneplácito la incorporación de Tamariz Sánchez, quien, dijo, suma su experiencia y compromiso al trabajo legislativo del grupo parlamentario.

¡Bienvenido a la bancada, Diputado @AngelTamarizS !



Miembro fundador de @MorenaCiudadMex , con experiencia en innovación pública y un profundo compromiso con Álvaro Obregón.



Juntos seguimos construyendo la transformación que México necesita.



El trabajo apenas comienza. 💜 pic.twitter.com/zi8nh2ZOLc — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) March 23, 2026

Resaltó que Tamariz es miembro fundador de Morena y cuenta con una amplia trayectoria en la alcaldía Álvaro Obregón, donde ha impulsado diversas iniciativas en beneficio de la comunidad. Previo a su incorporación al Congreso, se desempeñó como titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, desde donde promovió la transformación digital del sector público y la implementación de soluciones tecnológicas para acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía.

Al respecto, la coordinadora del grupo parlamentario, Dip. Xóchitl Bravo, expresó: “La bancada de Morena le da la bienvenida a este espacio. Quedamos trabajando en beneficio de la gente de esta ciudad”, dijo.

Con esta incorporación, la bancada de Morena refuerza su compromiso con la Cuarta Transformación y con la construcción de un México más justo, inclusivo y democrático.