Atlanta Hawks respiran con remontada de infarto para igualar la serie ante New York Knicks

Los Hawks igualaron la serie ante los Knicks con una remontada dramática en los NBA Playoffs, mientras los Cavaliers tomaron ventaja 2-0 sobre los Raptors con dominio total

Los Atlanta Hawks protagonizaron una remontada espectacular para superar a los New York Knicks en el segundo partido de la serie de primera ronda de los NBA Playoffs, que ahora mismo ha quedado igualada a un triunfo por bando. No fue una victoria cualquiera. Se trató de un thriller con insólito desenlace que eleva aún más el calor de los ánimos entre dos equipos cuya rivalidad ha explotado en los últimos años con una efervescencia única.

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Atlanta estuvo abajo en el marcador durante toda la segunda mitad y llegó al último cuarto con desventaja de 12 puntos. Pero entonces, algo hizo clic. Los Hawks anotaron 34 puntos en los últimos 12 minutos, contra solo 22 de los Knicks, y completaron una remontada que parecía imposible para llevarse la victoria por 107-106 del Madison Square Garden.

CJ McCollum fue el gran héroe de la noche. El veterano escolta anotó 32 puntos y lideró la reacción en el último cuarto. Su momento cumbre llegó a falta de 33 segundos, cuando anotó un tiro en suspensión que le dio a Atlanta la ventaja definitiva. Eso sí, McCollum también le dio un susto a su propia afición cuando falló dos tiros libres a falta de 5.6 segundos, lo que le dio a Nueva York una última oportunidad.

Pero sin tiempo muerto, los Knicks subieron el balón rápidamente, y Mikal Bridges falló un tiro en suspensión sobre la bocina. El drama, la locura, la euforia. Atlanta se llevó un partido que tenía perdido. Ahora, después de arrancarle un triunfo de visita a los Knicks, los Hawks irán a casa con la serie empatada y la certeza de que nada está perdido.

Keep the faith 🙏 pic.twitter.com/cHWN6NKUCI — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 21, 2026

Los Cavs cumplen y están a dos triunfos de avanzar a la siguiente ronda en los NBA Playoffs

Los Cleveland Cavaliers están a dos victorias de avanzar a la segunda ronda de los Playoffs. Y después de lo visto en los primeros dos partidos, no parece que los Toronto Raptors puedan detenerlos. Donovan Mitchell y los Cavs volvieron a cumplir con su cometido en la serie de primera ronda al lograr una victoria por 115-105 y una ventaja contundente de 2-0 en el emparejamiento.

No hubo dudas, no hubo suspenso. Los Cavs dominaron de principio a fin, nunca estuvieron por debajo en el marcador y manejaron los tiempos del partido con una madurez que asusta. En los Playoffs, la experiencia es clave, y Cleveland ha demostrado que sabe jugar estos partidos.

Spida Mitchell lideró la ofensiva con 30 puntos, 13 de 23 en tiros de campo, más siete rebotes, cinco asistencias y un robo. Pero no fue el único dolor de cabeza para Toronto. James Harden, el ex Jugador Más Valioso de la NBA, aportó 28 puntos, cuatro asistencias y cinco robos, y con sus pases ascendió al séptimo puesto en la lista histórica de asistencias en Playoffs, con 1139 pases de postemporada.

Evan Mobley, por su parte, sumó 25 puntos y se convirtió en la tercera espada de un ataque que resultó imparable. Ahora, los Raptors necesitarán un milagro para recuperar la confianza, pero enfrente tienen a un equipo que huele la sangre y no perdona.