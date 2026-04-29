Atlante anuncia a Miguel Herrera como nuevo técnico en su regreso a la Liga MX

Miguel Herrera regresa al Atlante FC como DT para el Apertura 2026 en su vuelta a la Liga MX.

Atlante anunció formalmente este martes a Miguel el Piojo Herrera como nuevo director técnico para el Apertura 2026, de cara al regreso del equipo a la Liga MX después de casi 15 años de ausencia.

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El club potro inició sus movimientos rumbo a la máxima categoría del balompié mexicano con el nombramiento de Miguel Herrera, quien será el encargado de comandar al equipo en su esperado retorno a la Primera División.

Miguel Herrera, profundamente ligado al Atlante FC como ex jugador y ex entrenador, regresa por tercera ocasión a la banca azulgrana para dirigir al equipo del pueblo en esta nueva etapa.

El Piojo era el candidato más fuerte desde hace varios días y su contratación se concretó este martes, tal como había adelantado Ovaciones.

Herrera tendrá la responsabilidad de formar al plantel que representará al Atlante en el Apertura 2026, buscando un regreso triunfal a la máxima categoría del futbol mexicano.

Como jugador, Herrera defendió la camiseta del Atlante durante seis años en tres etapas distintas. Como entrenador debutó precisamente en este conjunto en el que desarrolló el estilo ofensivo que hogaño lo caracteriza.

¡BIENVENIDO PIOJO!

Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Kt7HYiBJie — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

Es considerado heredero del LaVolpismo, tras haber sido dirigido por Ricardo La Volpe.

En su primera etapa como técnico del Atlante, entre 2002 y 2004, dirigió 97 partidos con 38 victorias, 31 empates y 28 derrotas, para una efectividad del 49 por ciento.

En su segundo proceso, de 2010 a 2011, estuvo al mando en 36 partidos, con 13 victorias, 8 empates y 15 derrotas, logrando una efectividad del 43 por ciento.

A pesar de estos números, aquella etapa es recordada por el futbol atractivo que propuso y por haber clasificado al equipo a la Liguilla.

Con esta tercera oportunidad al frente del Atlante, Miguel Herrera buscará escribir una nueva página exitosa en su carrera y en la historia del equipo con el que más se identifica.