Atlante juega su último partido de temporada regular en Expansión MX antes de migrar a Liga MX

Atlante cerró la fase regular con empate ante La Paz y terminó sexto en la Liga Expansión MX Clausura 2026, mientras se definieron los últimos clasificados a Liguilla

El Atlante disputó su último partido de fase regular en la Liga Expansión MX. Los Potros de Hierro igualaron con el Atlético La Paz, que con el empate logró su clasificación a la Liguilla del circuito de plata del fútbol mexicano. Para los azulgranas, fue un agridulce cierre de torneo al no poder despedirse con victoria en el Clausura 2026.

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El conjunto azulgrana rescató al menos un punto tras empatar 1-1 en la Jornada 15, última fecha de la fase regular. Los anotadores fueron Jairón Charcopa (77′) por Atlante y Jorge Ferrer por La Paz.

Con este resultado, el Atlante terminó en la sexta posición con 20 puntos, mientras que el equipo paceño finalizó en el tercer lugar con 22 unidades.

En otros resultados, los Alebrijes vencieron 3-1 a Correcaminos, cerrando con buen desempeño su participación, mientras que los tamaulipecos quedaron sin opciones de clasificación.

Finalmente, el Tapatío cayó 3-1 ante Dorados, en un cierre negativo para el conjunto sinaloense, que concluyó una mala temporada en la liga.