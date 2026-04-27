Atlante quita a Ricardo Carbajal y perfila a Miguel Herrera como DT

Atlante anunciará esta semana a su nuevo entrenador que será en la persona de Miguel Herrera, técnico con el que volverán a Primera División.

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Pero por lo pronto, el conjunto azulgrana le dio las gracias a Ricardo Carbajal, quien fue su entrenador en el presente Clausura 2026 en la Liga de Expansión.

Atlante quedó fuera este fin de semana, al ser eliminado por Tepatitlán en cuartos de final, con un marcador global que terminó 2-2 pero como los jaliscienses fueron los mejores de la fase regular, echaron a los Potros por posición en la tabla.

Con Carbajal, la escuadra azulgrana apenas se pudo colar a la Liguilla como octavo de la clasificación, con 20 puntos producto de cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

El estratega había llegado a los Potros para este semestre, luego de que llevaba dos años inactivo tras haber dirigido a Puebla en el Clausura 2024.

Carbajal no se iría del club, ya que se perfila para ser auxiliar técnico de Miguel Herrera en Primera División para el Apertura 2026.

En ese cuerpo técnico también estaría el ex portero Federico Vilar, con lo que se establecería el equipo de trabajo del Piojo.