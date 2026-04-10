Atlante regresa a Primera División: José Antonio García celebra y lanza advertencia

Considera que el regreso del Equipo del Pueblo a la Liga MX será benéfico para el futbol y comparte con respeto y sinceridad: “Siempre será más bonito un América-Atlante que un América-Mazatlán”

El reconocido empresario José Antonio García, quien fue dueño del Atlante entre 1987 y 2014, celebró la noticia de que el equipo volverá al máximo circuito. Aunque reconoció que esta es “la única manera” de su regreso, debido a la eliminación del ascenso y descenso.

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El dueño de la fábrica de balones Garcís no ocultó su nostalgia por los viejos tiempos. “Atlante es una gran marca, pionera de la Liga Mexicana”, expresó con orgullo.

Recordó a personalidades como Esteban Arce, Heriberto Murrieta y Antonio de Valdés, quienes fungieron como promotores del equipo y marcaron la historia azulgrana.

SINCERO

Sin embargo, fue sincero al analizar la situación actual. El Equipo del Pueblo lleva más de 10 años fuera de la Primera División, su afición se ha diluido y las nuevas generaciones prefieren a clubes con mayor presencia en televisión y redes sociales.

“Los atlantistas de antes nos estamos muriendo y cada vez somos menos. Tendrá que ganar campeonatos y hacer muchas cosas para atraer a nuevas generaciones”, lamentó.

PASIÓN Y REALISMO

Al ser cuestionado sobre si su relación con el club fue un romance o un negocio, García respondió con pasión y realismo. Durante su gestión, el equipo vivió momentos históricos como el ascenso dramático, el título de Liga 1993 (tras 46 años de sequía) al vencer a Monterrey, y la Copa de Campeones de Concacaf 2009.

También destacó su capacidad para descubrir talento y dar oportunidad a técnicos que posteriormente brillaron como Ricardo La Volpe, Miguel Herrera y Javier Aguirre.

COMO CHIVAS

Sobre lo que haría si hoy fuera dueño del club, afirmó que apostaría por los jóvenes. Puso como ejemplo a Chivas, que con un proyecto de cantera y bajo la dirección de Javier Mier compite frente a equipos con mayor presupuesto.

“Si se trabaja bien con los jugadores mexicanos, funcionan. Los extranjeros caros no siempre dan resultados”, opinó.

MÁS ATRACTIVO

Toño García criticó decisiones recientes del futbol nacional, como la mudanza de Morelia o la falta de identidad en Mazatlán.

“Siempre será más atractivo ver un Monterrey vs Atlante o América vs Atlante que contra Mazatlán”, señaló, en referencia a América.

“OJALÁ”

Actualmente, dedicado a Garcís y como presidente del FC Politécnico en Segunda División, García ve con ilusión el regreso del equipo a la capital. “Ojalá la gente vaya al estadio al principio”, expresó.

Finalmente, dedicó palabras a Ovaciones, al que calificó como un ícono del deporte.

José Antonio García, un directivo apasionado, visionario y crítico, deja claro que, más allá de los títulos, el Atlante siempre tendrá un lugar especial en su corazón.