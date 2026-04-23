Atlas cambia de manos: PRODI tomará control en julio

Grupo Orlegi informó que mantendrá su gestión operativa del club hasta el 30 de junio y a partir del 1 de julio pasará a manos de Grupo PRODI

La Asamblea de Dueños de la Liga MX aprobó este jueves la venta del Club Atlas, durante la junta realizada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, de tal forma que pasará de manos de Grupo Orlegi a Grupo PRODI.

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Es así como los Rojinegros serán ahora propiedad del empresario José Miguel Bejos, quien también es dueño de los Pericos de Puebla y que ahora entrará al mundo del balompié nacional en el Máximo Circuito.

“Este nuevo proyecto nace ‘para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel‘, pues reconocemos que la grandeza del club reside en sus aficionados, en su identidad y en su historia. Por ello, ratificamos que Atlas FC mantendrá su sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y que trabajaremos para consolidar un proyecto deportivo sólido que permita construir un equipo que represente con orgullo a la afición rojinegra dentro y fuera de la cancha”, escribió Grupo PRODI en un comunicado.

Por su parte, Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri, con el que Atlas consiguió un Bicampeonato de Liga MX, expresó que confían en que los nuevos dueños del equipo logren llevarlo a grandes instancias.

“Confiamos en que bajo el liderazgo de José Miguel Bejos y su equipo, el Club continuará su evolución, en beneficio de su afición, de Jalisco y del futbol mexicano“, expresó Orlegi, que ahora solo tendrá a Santos Laguna y finalizará así su multipropiedad en el futbol mexicano.

Grupo PRODI tomará al club a partir del 1 de julio

A su vez, el propietario saliente informó cómo será la transición en cuanto a la gestión del club, ya que todavía faltan algunos procesos tanto por parte de la Federación Mexicana de Futbol, como por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

“Ambas partes (Orlegi y PRODI) colaborarán estrechamente para asegurar una transición ordenada y eficiente. Orlegi continuará a cargo de la gestión operativa del Atlas FC hasta el 30 de junio.

“A partir del 1 de julio, dicha responsabilidad será asumida de manera exclusiva por PRODI“.

Nuevos dueños apuntan a una transformación integral del club

En tanto, Grupo PRODI complementó el anuncio de la compra del Atlas, con la proyección que tienen para la institución rojinegra, a la cual buscarán poner en los primeros planos del balompié nacional.

“La visión contempla una transformación integral y sostenida de la infraestructura, operativa, tecnológica, formativa e institucional que rodea al Club. Desde la experiencia de Grupo PRODI en proyectos deportivos, entendemos que el crecimiento de una institución como Atlas FC se consolida con instalaciones de primer nivel, una visión de largo plazo y estándares de excelencia“.

Vale también destacar que José Miguel Bejos, además de ser propietario de los Pericos de Puebla, tiene injerencia en la Gira Profesional Mexicana de Golf, por lo que es un empresario que conoce el ámbito deportivo y que ahora probará suerte en el futbol nacional.