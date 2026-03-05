Atlas gana 2-1 a Tijuana y se prepara para el Clásico Tapatío

Atlas vence 2-1 a Tijuana en el Estadio Jalisco y se prepara para el Clásico Tapatío.

Los Zorros fueron profetas en casa. En el Estadio Jalisco, Atlas recibió a Tijuana en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX. Los rojinegros se impusieron por pizarra de 2-1.

Este triunfo representa un impulso anímico para los de la Academia, que en el próximo compromiso de la jornada doble afrontarán el Clásico Tapatío ante las Chivas del Guadalajara.

El partido fue intenso, con pocas ocasiones claras en la primera mitad, pero lleno de emociones, tarjetas y un final de infarto en el complemento.

El arranque fue trabado, con muchas faltas y tarjetas amarillas tempranas. Desde los primeros minutos se vio un juego interrumpido. Gustavo Ferrareis vio amarilla por falta sobre Pablo Ortíz; Kevin Castañeda también fue amonestado e Iván Tona se llevó la suya poco después.

Rodrigo Schlegel, del Atlas, acumuló la primera amarilla por juego peligroso sobre Ignacio Rivero.

Hubo lesiones que detuvieron el ritmo. Pablo Ortíz (Tijuana), Eduardo Aguirre (Atlas) y Sergio Hernández (Atlas) requirieron atención médica en varios momentos.

A pesar de algunos remates (como los de Kevin Castañeda para Tijuana o Paulo Ramírez y Rodrigo Schlegel para Atlas), el primer tiempo terminó sin goles. Aunque el árbitro central añadió seis por las interrupciones, la pizarra no se movió.

La segunda parte explotó. Apenas a los 50 minutos, Atlas abrió el marcador. Sergio Hernández filtró un pase preciso y Arturo González definió con un remate de izquierda desde el centro del área para el 1-0.

González se convirtió en la figura del partido. Atlas siguió buscando y, al minuto 65, llegó el segundo tanto rojinegro de manera espectacular. Arturo González cobró un tiro libre directo con potencia y colocación por el centro de la portería, dejando sin opciones al arquero.

Atlas, arriba 2-0 en el marcador, parecía controlar todo y que llegaría sin contratiempos al final del duelo.

Tijuana reaccionó con cambios ofensivos (entraron Shamar Nicholson, Alan Vega, Ramiro Árciga y Diego Abreu), pero Atlas también movió el banquillo (entraron Gaddi Aguirre, Víctor Ríos, Édgar Zaldívar, Agustín Rodríguez y Adrián Mora).

El drama llegó en el agregado. Al 90’+2′, Rodrigo Schlegel cometió una falta dentro del área sobre Diego Abreu. Penal para Tijuana y segunda amarilla para Schlegel, quien dejó a Atlas con 10 hombres por expulsión.

En el 90’+5′, Diego Abreu convirtió el penal con un remate raso por bajo junto al poste izquierdo. A pesar del gol tardío y la superioridad numérica, Tijuana no alcanzó a empatar. Atlas resistió los minutos finales y se llevó una victoria sufrida pero valiosa en casa.

Con este resultado, el conjunto con sede en Jalisco llega a 16 unidades para colocarse en el sexto lugar de la Tabla General, apenas por debajo de los Pumas de la UNAM con igual número de unidades, pero mejor diferencia de goles.

En tanto, los Xolos de Tijuana se quedan con 9 unidades en el peldaño 13 del escalafón general.

En el marco de la doble jornada de esta semana, Atlas enfrentará el Clásico Tapatío este viernes ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, mientras que los canes fronterizos harán lo propio ante el cuadro de los Guerreros del Santos Laguna, el sábado, en la cancha del Estadio Caliente.