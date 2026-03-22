Cuando parecía triunfo al 90’, Aguirre marcó, pero el VAR anuló por fuera de juego; el árbitro Luis García decretó empate

El duelo celebrado en la cancha del Estadio Jalisco entre los Rojinegros del Atlas y los Gallos Blancos del Querétaro resultó en un ríspido empate 0-0. Aunque el marcador no se movió, el encuentro estuvo cargado de intensidad, jugadas de peligro desaprovechadas y una fuerte polémica arbitral en los minutos finales que impidió el triunfo local.

Un cierre dramático: El VAR protagonista

Cuando parecía que el cuadro anfitrión se llevaría un agónico triunfo al minuto 90, Eduardo Aguirre mandó el balón al fondo de las redes. Sin embargo, tras una revisión detallada del VAR (Sistema de Video Arbitraje), el silbante central Luis Alfredo García Rodríguez decretó posición fuera de juego previa, anulando el tanto y sentenciando el reparto de puntos.

Crónica del encuentro: Fallas y más fallas

Desde el inicio, el ritmo fue disputado. Atlas mostró intenciones ofensivas tempranas; al minuto 4, Gaddi Aguirre cabeceó desviado y Agustín Rodríguez falló un remate claro dentro del área.

Querétaro no se quedó atrás y respondió mediante el balón parado. Un remate de cabeza de Lucas Abascia al minuto 7 rozó la escuadra, avisando las intenciones de la visita. La primera mitad mantuvo esa tónica de ida y vuelta:

Minuto 16: Diego González impactó un disparo en el larguero.

Diego González impactó un disparo en el larguero. Minuto 43: Alí Ávila exigió una atajada espectacular del guardameta rojinegro.

Pese a los 4 minutos de compensación en el primer tiempo y la tarjeta amarilla para Ávila por juego peligroso, ambos equipos se fueron al descanso con el 0-0 inicial.

Cambios de Atlas y Querétaro en el complemento

En la segunda parte, los técnicos movieron sus piezas para refrescar el ataque. Por el Atlas, ingresaron Luis Gamboa y el propio Eduardo Aguirre. Por los Gallos, saltaron al campo Juan Robles, Eduardo Pérez y Waldo Madrid.

Aunque Atlas generó mayor volumen ofensivo con remates de Arturo González y Diego González, la falta de definición fue constante. Querétaro, con un orden defensivo sólido, resistió los embates y buscó el contragolpe, pero tampoco logró concretar. En el tiempo agregado, las fallas de Carlo García y Manuel Capasso sellaron el destino del encuentro.

Todo terminó en empate. ⚖️@Club_Queretaro se va con un punto a casa y ya acumulan tres visitas al Estadio Jalisco sin conocer la derrota. 🐓#EntregamosTodoPorElFut y @amazonmex nos entrega el #MarcadorFinal. 🚛

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Situación en la Tabla General del Clausura MX

Tras este resultado, así marchan ambos equipos en la clasificación:

Atlas: Suma 18 unidades y se mantiene en zona de clasificación, aunque con la presión de no ceder más puntos en casa. Querétaro: Llega a 8 puntos y se ubica como penúltimo de la tabla general.

Nota importante: Los Gallos Blancos aún tienen un partido pendiente de la Jornada 7 contra los Bravos de Juárez. Dicho encuentro, originalmente programado para el 22 de febrero, fue pospuesto debido a la ola de violencia registrada en el país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’. Hasta el momento, la Liga MX no ha definido una fecha para su reprogramación.