Atlas y Tigres no se sacaron ventaja y se metieron en problemas para la última fecha

A los Zorros les anularon un gol en el primer tiempo; los felinos caminan en la cornisa de clasificar o no a la Liguilla

Tenía que haber ganador en este partido y no lo hubo; Atlas y Tigres no se hicieron daño en el Estadio Jalisco, por lo que el juego terminó empatado a cero goles, resultado con el que ambos equipos se metieron en problemas para la última fecha en sus aspiraciones de clasificar.

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Los rojinegros se quedaron en 23 puntos, mientras que los felinos con 22; los dos clubes están en serio riesgo de quedar fuera de los ocho clasificados, por lo que un último tropiezo en la Jornada 17 los dejará fuera de la Fiesta Grande y será un tremendo fracaso.

Este partido bien podía catalogarse de Liguilla, porque las dos escuadras necesitaban los tres puntos y aquel que saliera ganador virtualmente aseguraba su clasificación, mientras que el otro estaba prácticamente eliminado.

Quizá por eso es que ninguno de los entrenadores, Diego Cocca y Guido Pizarro, quiso arriesgarse de más, proponer o romper lanzas en busca de la victoria, y ambos se conformaron con el empate.

Aunque si se observa la tabla, los Zorros están arriba de los regiomontanos por una unidad, lo que podría interpretarse como que este empate es un poco mejor para el Atlas que para Tigres.

Sin embargo, en la última fecha, los felinos reciben al Mazatlán en el Volcán, en un juego que luce a modo para los de la UANL, mientras que los rojinegros tienen una durísima visita al América en el Estadio Banorte.

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De lo más interesante en este juego fue un gol anulado al Atlas al minuto 40’, luego de que Diego González había cobrado directo al arco y Nahuel Guzmán no alcanzó el esférico.

El tanto fue invalidado porque el árbitro Fernando Hernández lo revisó en el VAR y consideró que hubo una interferencia sobre el arquero argentino de los Tigres, en una decisión bastante polémica.

Un juego con pocas opciones de gol, donde ambos entrenadores salieron más a neutralizarse que a proponer, por lo que no fue un partido muy emocionante para la afición.

Del lado de Tigres, habrá que ver qué pasó con el defensa Joaquim, quien salió por lesión apenas al minuto 18, siendo una baja importante en el esquema titular.

En los últimos minutos, Atlas se quedó con diez hombres por una plancha de Gustavo Ferrareis sobre Jesús Garza, acción que tras revisión en el VAR fue sancionada con tarjeta roja.

Con ello, Atlas no podrá contar con Ferrareis ante América, una baja sensible contra unas Águilas que llegan en ascenso y buscarán imponerse en el Coloso de Santa Úrsula.

Del lado de Tigres, más allá del resultado ante Mazatlán, deberán mejorar su rendimiento futbolístico, ya que jugando así la Liguilla no parece que les alcance para mucho.

Lo positivo para la UANL es que en casa suelen ser muy fuertes, y cualquier rival sufre en el Volcán, como ocurrió recientemente ante el líder Chivas.