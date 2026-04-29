Atlético de Madrid rescata empate ante Arsenal en la ida de semifinales de Champions

El Atlético de Madrid rescató un empate 1-1 ante Arsenal FC en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de la UEFA y dejó la eliminatoria abierta

Madrid, 29 abr (EFE).- Ni siquiera un penalti en contra y el 0-1 al borde del descanso pudieron con el Atlético de Madrid, impulsado por el ambiente del Estadio Metropolitano, que no solo logró igualar el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA mediante otra pena máxima convertida por Julián Álvarez, sino que puso en aprietos al Arsenal FC, incluso con un disparo al larguero (1-1).

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Hay preocupación por las molestias físicas de Giuliano Simeone y del propio Julián Álvarez, ambos sustituidos, pero sobre todo queda una reivindicación del Atlético por su forma de competir, reaccionar y plantarse ante el líder de la primera fase, al que pudo derrotar en la segunda mitad con mayor acierto.

No tuvo la contundencia exigida en este tipo de encuentros, pero sí mostró carácter, ambición, personalidad y buen fútbol, especialmente en la segunda parte, donde mereció más. Todo queda abierto para la vuelta en el Emirates Stadium.

El ambiente fue volcánico. El Metropolitano rugió como motor del Atlético, que jugó sin miedo, con intensidad y temple. Cada detalle fue determinante en un duelo sin concesiones, donde cada segundo tuvo un peso específico.

🕷️ ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO!



La 'Araña' Álvarez convierte desde los 11 pasos y hay partido en el Metropolitano. ✨#ChampionsLeague pic.twitter.com/CqaD9JVFpp — FOX (@somos_FOX) April 29, 2026

En el duelo táctico, Diego Simeone y Mikel Arteta plantearon un partido milimétrico, sin espacio para el azar. Sin embargo, un error marcó el rumbo: una pérdida de balón de Julián Álvarez permitió al Arsenal desplegar su calidad con Martin Ødegaard, Martín Zubimendi y Viktor Gyökeres, quien terminó cayendo en el área.

El árbitro Danny Makkelie señaló penalti, pese a las protestas. El VAR confirmó la decisión y Gyökeres marcó el 0-1 al minuto 44, un golpe duro antes del descanso.

En la segunda parte, el Atlético salió con otra actitud. Un tiro de falta de Julián Álvarez rozó el gol, seguido de varias ocasiones hasta que llegó el empate, también de penalti, para el 1-1.

El estadio explotó. Más de 70 mil aficionados impulsaron al equipo, que se volcó al ataque. Antoine Griezmann estuvo cerca del segundo gol, pero el larguero lo evitó. También Ademola Lookman generó peligro constante.

El Arsenal FC, por su parte, se replegó e intentó resistir, incluso con los cambios de Bukayo Saka, Leandro Trossard y Gabriel Jesus. Sin embargo, el dominio fue del conjunto local.

En el tramo final, el Atlético perdió por lesión a Julián Álvarez, pero mantuvo la intensidad. Incluso hubo tensión con un penalti inicialmente señalado sobre Eberechi Eze, que finalmente fue anulado por el VAR.

El empate deja la eliminatoria abierta. Al Atlético le faltó pegada, pero le sobra vida y esperanza de cara al duelo definitivo en Londres, con el sueño intacto de alcanzar la final europea.