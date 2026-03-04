Atlético San Luis aplastó a Mazatlán y volvió al triunfo tras dos descalabros

Se le abrió el mar al Atlético San Luis. Luego de dos derrotas al hilo, el equipo potosino volvió a la victoria, al vencer 4-1 a Mazatlán en el Estadio Libertad Financiera.

La escuadra del técnico español, Guillermo Abascal, ha tenido un complicado semestre con actuaciones irregulares, por lo que le cuesta sacar puntos, aunque ahora lo consiguió.

Ante un equipo sinaloense que intentó ponerle el pecho a las balas y extender su racha de tres juegos sin perder, pero ya no lo consiguió.

Al conjunto dirigido por Sergio Bueno, le salieron mal las cosas en el segundo tiempo, luego de que en los primeros 45 minutos, aguantaron el cero.

Al 50′, Lucas Merolla, en su intento por rechazar una pelota, la terminó por meter en su arco, por lo que Atlético San Luis se puso arriba con un autogol.

¡Doblete! Joao Pedro liquida el partido con el cabezazo #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/HSx1guXG4w — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 4, 2026

Posteriormente, vino un auténtico golazo de Joao Pedro. Marcó un golazo de larga distancia y al ángulo, para el 2-0. La calidad que tiene el artillero le da para estar en un club de mayor envergadura en México.

Sin embargo, está claro que ya llegó veterano y por eso es que Cruz Azul ya no pujó por él, aunque vaya que tiene muchísima calidad en las piernas.

De todas formas, los sinaloenses no se fueron para abajo tras ese gol y descontaron al 75′, por medio de Josué Ovalle, con lo que Mazatlán parecía que despertaba.

Pero San Luis fue muchísimo más en este encuentro y terminó por aplastar a los Cañoneros. Al 79′, el francés Sebastien Salles-Lamonge clavó el 3-1, con un gran cobro de tiro libre que superó a la barrera y el guardameta ya no pudo alcanzar.

Ya con eso estaba resuelto el juego, pero los potosinos querían un poquito más y para cerrar la cuenta, de nuevo apareció el goleador Joao Pedro para poner el cuarto en la frente y conseguir su doblete en el juego.

El artillero remató entre cabeza y hombro dentro del área, con lo que le fue suficiente para conseguir su doblete y así consumar la paliza al conjunto de los Cañoneros.

Además, el delantero ítalo-brasileño llegó a nueve tantos en el liderato de goleo y se separó a cuatro de Armando González de Chivas, quien tiene cinco.

¡Uno más! Salles-lamonge marca una joya de tiro libre #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/D9s6DtXWFy — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 4, 2026

Atlético San Luis llegó a diez unidades en la posición nueve de la tabla y se acercó a zona de Liguilla, por lo que es un gran resultado para los potosinos.

Porque si logra una seguidilla de buenos resultados, puede meterse por completo en la pelea por zona de Liguilla, aunque el problema es que tiende a ser muy inestable.

Y Mazatlán, deberá recomponerse de este descalabro y volver a buscar una mejor versión en su siguiente juego, si bien con Sergio Bueno, ha logrado mejorar muchísimo en la cancha.