Atlético sorprende al Barcelona en el Camp Nou con goles de Julián Álvarez y Sorloth

El Atlético de Madrid venció 0-2 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, aprovechando la expulsión de Pau Cubarsí y quedando cerca de las semifinales de la Liga de Campeones

Barcelona (España), 8 abr (EFE).- El Atlético de Madrid se convirtió en el primer equipo visitante en conquistar el remodelado Spotify Camp Nou (0-2), donde castigó a un Barcelona diezmado por la expulsión de Pau Cubarsí al filo del descanso y dio un paso de gigante para otear el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

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Los goles de Julián Álvarez, que marcó de falta directa tras la roja de Cubarsí, y Sorloth, en el segundo tiempo, acabaron con la resistencia del Barça, que echó de menos pegada y acierto para alargar su idilio con el estadio.

Catorce victorias había encadenado el conjunto catalán en Les Corts, con más de tres goles de media. Su primera derrota llegó en el peor momento ante un rival paciente, de fútbol práctico, que se acerca al objetivo de volver a estar entre los cuatro mejores de Europa.

Sorprendió Flick dejando a Fermín López en el banquillo. Su lugar lo ocupó Lewandowski. Salvo ese cambio y la entrada de Kounde, el técnico mantuvo la base del equipo. Por su parte, el Atleti recuperó a jugadores clave como Hancko, Ruggeri, Llorente, Lookman y Julián Álvarez.

El inicio fue un intercambio ofensivo. Rashford lideraba los ataques del Barça, mientras Griezmann y Julián destacaban en el Atleti. Los locales dominaban el balón, pero Musso evitó el gol en varias ocasiones.

El Atlético apostaba por transiciones rápidas. Julián tuvo una ocasión clara, pero falló en la definición ante Joan García. Tras un gol anulado a Rashford, el Barça dominó con paciencia, aunque sin concretar.

Cuando mejor estaba el Barça, una jugada de Giuliano Simeone provocó la expulsión de Cubarsí tras revisión del VAR. El árbitro István Kovacs mostró la roja, y en esa falta Julián Álvarez anotó el 0-1 con un gran disparo.

📹 #RESUMEN



🔴⚪️ Atlético de Madrid derrota a Barcelona 2-0, con una obra de arte de Julián Álvarez y uno más de Sorloth. #ChampionsLeague



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En la segunda parte, Flick introdujo a Gavi y Fermín. A pesar de la inferioridad numérica, el Barça tuvo opciones con Rashford y Gavi, pero sin éxito.

Simeone movió el banquillo con Baena y Sorloth. Este último marcó el segundo gol tras un centro de Ruggeri (0-2, min.70).

El Barça siguió intentando, pero falló en la definición con Cancelo y Lamine Yamal. El Atlético, sin arriesgar más, dejó el trabajo hecho y buscará cerrar la eliminatoria en el Metropolitano.