¡Atrocidad!, dice Ucrania tras ataque ruso a hospital infantil

LEÓPOLIS, Ucrania (EFE). – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, denunció este miércoles un ataque aéreo ruso contra un hospital infantil de Mariúpol y pidió de nuevo el cierre del espacio aéreo ucraniano.

“Ataque directo de las tropas rusas al hospital de maternidad. Hay personas, niños bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más será el mundo cómplice ignorando este terror? Cierren el espacio aéreo ya”, escribió Zelenski en Twitter.

“Paren los asesinatos. Tienen el poder, pero parece que han perdido la humanidad”, agrega el presidente ucraniano.

Por su parte, el jefe de la administración militar regional, Pavlo Kyrylenko, ha publicado un vídeo en Facebook que muestra la magnitud de los daños causados en el ataque.

“En el centro de la ciudad, hospital, sección maternal y cuidados, todo esto ha quedado destruido en un ataque aéreo ruso en Mariúpol. Ahora mismo. El piloto ruso, que probablemente no dude en llamarse hombre, volvió a apretar el botón, sabiendo exactamente dónde volaría la bomba”, escribió en Facebook.

Y acusó a las fuerzas rusas de haber “traspasado el límite de las relaciones inadmisibles entre Estados y pueblos”, de haber “cruzado el límite de la humanidad”. “¡Deja de llamarte humano!”. “Dejen de llamarse seres humanos”, agregó.

Rusia amenaza a Europa

Por otro lado, Zelenski, afirmó este miércoles que Rusia también es una amenaza para países europeos como Polonia y las repúblicas bálticas ya que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere “desgarrar” Europa.

“Estoy seguro de que Polonia también está en peligro. De hecho, el continente entero está en riesgo mientras Rusia tenga la posibilidad de atacar a otro Estado”, aseguró en una entrevista con el semanario alemán “Die Zeit”.

Zelenski advirtió además de que otros países querrán emular a Rusia y atacar a sus vecinos si no se detiene ahora a Moscú, por lo que la defensa de Ucrania constituye en realidad “una acción global contra la guerra” con la que disuadir a posibles atacantes.

En cuanto al peligro de que Rusia desencadene una guerra nuclear, el presidente ucraniano se mostró convencido de que se trata de un “farol”, ya que “una cosa es ser un asesino y otra distinta es ser un suicida”.

“La amenaza de Putin muestra más bien debilidad. Uno sólo amenaza con usar armas nucleares si todo lo demás no funciona,” aventuró Zelenski, quien pronosticó que Rusia no obtendrá una victoria ya que Ucrania y la comunidad internacional tienen la capacidad de “parar la invasión”.

El líder ucraniano advirtió no obstante de que las armas que recibe su país no son suficientes y que hace falta más apoyo en vista de que la “barbarie” del ejército ruso, al que acusó de cometer crímenes de guerra, no tiene visos de acabar.