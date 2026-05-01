Aumentan sueldo a trabajadores del Estado

La presidenta informó la firma del acuerdo constitucional para la jornada de 40 horas, certificado para trabajadores agrícolas y un decreto para que el funcionariado gane al menos el salario medio del IMSS

La presidenta informó la firma del acuerdo constitucional para la jornada de 40 horas, certificado para trabajadores agrícolas y un decreto para que el funcionariado gane al menos el salario medio del IMSS.

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Al encabezar la ceremonia del 1 de mayo en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma del acuerdo constitucional para establecer la jornada laboral de 40 horas y la emisión de un decreto salarial para los trabajadores del Estado.

“Vamos a firmar ya el acuerdo constitucional de la jornada de 40 horas y espero que por la tarde podamos publicar un acuerdo en que todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar al menos el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación”, afirmó la mandataria.

El anuncio incluye la implementación del certificado laboral para trabajadores agrícolas, que condiciona el acceso a exportaciones al cumplimiento de derechos laborales y afiliación a la seguridad social. La medida forma parte de un paquete de acciones orientadas a ampliar la cobertura de derechos en sectores laborales con alta precariedad.

La presidenta señaló que el decreto salarial se publicará el mismo día y que busca garantizar un piso mínimo de ingreso para trabajadores del Estado vinculado al salario medio registrado ante el IMSS. El ajuste contempla incrementos anuales por encima de la inflación, con impacto directo en percepciones y presupuesto público.

“Hoy se publica ese decreto… vamos a seguir trabajando por las y los trabajadores de México”, sostuvo al referirse a la continuidad de la política laboral del gobierno federal.

La agenda laboral incluye además la basificación de docentes, con un proceso que acumula un millón de plazas regularizadas, y cambios derivados de la eliminación de la reforma educativa anterior, que modificaron las condiciones de contratación y permanencia en el sistema educativo.

El gobierno también mantiene el impulso al Fondo de Pensiones para el Bienestar como mecanismo para complementar ingresos de retiro, en paralelo a reformas en vivienda que amplían el acceso a créditos y construcción para trabajadores de menores ingresos.

Las medidas anunciadas en el Día del Trabajo articulan reformas constitucionales, decretos administrativos y acuerdos sectoriales que inciden en la jornada laboral, el ingreso y la seguridad social. El conjunto redefine condiciones de empleo en el sector público y establece nuevas obligaciones para sectores productivos vinculados a exportación.

La jornada concluyó con el anuncio de una reunión entre el gobierno federal y representantes sindicales para dar seguimiento a los acuerdos y avanzar en la implementación de la reforma laboral en curso.